Son Dakika Haberleri: Burhanettin Kocamaz'ın Adaylığına İtiraz Edildi (3)

Burhanettin Kocamaz'ın Adaylığına İtiraz Edildi (3)

59 dakika önce

İTİRAZ SAYISI 5'E ÇIKTIMersin İl Seçim Kurulu tarafından yayımlanan siyasi parti geçici aday listesi ilan tutanağında Demokrat Parti (DP) adayı olarak gösterilen Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın adaylığına itiraz sayısı 5'e çıktı.

Burhanettin Kocamaz'ın Adaylığına İtiraz Edildi (3), System.String[]
İTİRAZ SAYISI 5'E ÇIKTI

Mersin İl Seçim Kurulu tarafından yayımlanan siyasi parti geçici aday listesi ilan tutanağında Demokrat Parti (DP) adayı olarak gösterilen Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın adaylığına itiraz sayısı 5'e çıktı. İtiraz süresinin dolması nedeni ile İl Seçim Kurulu, yapılan itiraz başvurularını aldı. Seçim Kurulu, pazartesi günü toplanarak geçici listesi hakkındaki sonucu Yüksek Seçim Kurulu'na bildirecek.

Bu arada, itiraz nedeni ile polis Mersin Adliyesi önünde yoğun güvenlik önlemi aldı. Seçim Kurulunun çalışmasının bitmesinin ardından Kocamaz'ın destekçileri dağıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 06:17 Kaynak: DHA

Mersin, Demokrat Parti, Burhanettin Kocamaz, Politika
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