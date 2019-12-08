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Son Dakika Spor Burhanettin Tekdağ Yıl Sonu Kupası Yelkenli Yat Yarışları yapıldı - Son Dakika Spor

Burhanettin Tekdağ Yıl Sonu Kupası Yelkenli Yat Yarışları yapıldı

6 saat önce

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Burhanettin Tekdağ Yıl Sonu Kupası Yelkenli Yat Yarışları sona erdi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Burhanettin Tekdağ Yıl Sonu Kupası Yelkenli Yat Yarışları sona erdi.

Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) tarafından Marmaris Körfezi'nde gerçekleştirilen ve iki gün süren yarışlara Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan ve Rusya'dan 20 yat ile 180 yelkenci katıldı.

Sabah saatlerinde yarış komitesini taşıyan teknenin denize açılarak yarış parkurunu belirleyen dubaları yerleştirmesinin ardından Netsel Marina'da bağlı bulunan yelkenli yatlar, körfeze çıktı.

Final günü yarışları ile ilk gün rüzgar yetersizliği nedeniyle yapılamayan bir planlı yarış, bugün gerçekleştirildi.

MIYC Yönetim Kurulu Üyesi Halit Kesgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Burhanettin Tekdağ Kupası'yla 2019'un son yarışını tamamladıklarını kaydetti.

Final yarışının ardından kulüp bahçesinde dereceye girenlere ödülleri verildi.

Burhanettin Tekdağ Yıl Sonu Kupası yarışlarında sınıflarına göre ilk 3 dereceyi elde eden yat ve sahipleri şu şekilde oluştu:

IRC-1: 1- Mersin Yelken Akademisi (Oytun Çalışlar), 2- Wind Rider (Erol Algül), 3- Strekoza (Mikhail Mishchenko)

IRC-2: 1- Fifty Fifty Nisaan (Cenk Tekkaya), 2- Ada Sailor (Ali Öztürk), 3- Stormy (Tunca Çalışkan)

IRC-3: 1- Dawn (Altuğ Yanardağ), 2- Sailmaker (Zafer Öznur), 3- Optimus (Murat Okay)

Destek Sınıfı: 1- Seas the Moment (Tansel Yüzer)

Burhanettin Tekdağ Yıl Sonu Kupası Yelkenli Yat Yarışları yapıldı

Marmaris, Rusya, Muğla, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 05:23 Kaynak: AA
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