Son Dakika Haberleri: Burhaniye Adını Güreşle Duyuruyor

Burhaniye Adını Güreşle Duyuruyor

24 dakika önce

Burhaniye Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan güreş kursu devam ederken, başarılarda peş peşe gelmeye başladı.

Burhaniye Adını Güreşle Duyuruyor, System.String[]
Burhaniye Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan güreş kursu devam ederken, başarılarda peş peşe gelmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde grekoromen alanındaki başarının ardından serbest güreşte de önemli başarılara imza atıldı.

Balıkesir Kurtdereli Spor Salonu'nda düzenlenen, 2007-2008 doğumlular Okullar arası Serbest Güreş İl Birinciliğinde 41 kiloda Halil Ayışık birinci olurken, 52 kiloda Emin Can Alkan ikinci ve aynı kiloda Arda Eken ve 38 kiloda ise Yusuf Emre Akkılıç üçüncü oldu. Züref Sofuoğlu öncülüğünde Burhaniye Atatürk Spor Salonu'nda çalışmalarını sürdüren sporcuların Balıkesir'deki başarıları spor camiasında sevince neden oldu. Okullardaki spor kurslarının devam ettiğini anlatan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Bülent Dükancı, başarılı sporcuları kutlarken, antrenör Züref Sofuoğlu'na teşekkür etti. Dükancı, spor kursların açılmaya devam edeceğini söyledi. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 02:41 Kaynak: İHA

Balıkesir, Burhaniye, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ercan Taner, beIN Sports'a Döndüğünü Açıkladı Kasımpaşalı Trezeguet'in Yeni Menajeri, Galatasaray'a Yakınlığıyla Bilinen William D'Avila Oldu

Galatasaray-Akhisarspor U21 Maçına Kar Engeli! Fenerbahçe'nin, Portekizli Teknik Adam Paulo Sousa'yı Takımın Başına Getirmek İstediği İddia Edildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.2.2019 15:05:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Burhaniye Adını Güreşle Duyuruyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]