Burhaniye AK Parti'de Gedikoğlu güven tazeledi - Son Dakika
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Burhaniye AK Parti'de Gedikoğlu güven tazeledi

19.01.2021 12:49
Burhaniye AK Parti'de Gedikoğlu güven tazeledi

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde, AK Parti'nin 2 kez ertelenen 7'nci ilçe kongresinde, Başkan Namık Kemal Gedikoğlu güven tazeledi.

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde, AK Parti'nin 2 kez ertelenen 7'nci ilçe kongresinde, Başkan Namık Kemal Gedikoğlu güven tazeledi.

Burhaniye Ahmet Akın Kültür Merkezi'nde gerçekleşen AK Parti Burhaniye İlçe Kongresi'nde mevcut Başkan Namık Kemal Gedikoğlu ile Hayri Zeybek'in listeleri yarıştı. Kongreye, AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Avukat Adil Çelik, Belgin Uygur, Mustafa Canbey, Pakize Mutlu Aydemir ve Yavuz Subaşı ile Balıkesir AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, ilçe belediye başkanları, il yöneticileri, ilçe başkanları, delegeler ve partililer katıldı.

'221 OYLA YENİDEN BAŞKAN SEÇİLDİ'347 delegenin oy kullandığı seçimde, 3 oy geçersiz sayıldı. AK Parti Burhaniye İlçe Başkanı Namık Kemal Gedikoğlu, 221 oy alarak güven tazelerken, Hayri Zeybek ise 123 oyda kaldı. Sonuçların açıklanmasının ardından Gedikoğlu'nu ilk kutlayan Hayri Zeybek oldu.

AK Parti Burhaniye İlçe Başkanı Namık Kemal Gedikoğlu, kongrenin tüm partililere hayırlı olmasını dileyerek, "Demokrasiye, ülkemize ve milletimize hizmet için kurulan partimizin ve ak davamıza gönül vermiş yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu kutlu göreve layık görülmem beni gururlandırdı. Cumhurbaşkanımız ve liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın yolundan ülkemizi 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaştırmak için durmadan, yılmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. Kongremiz hayırlı olsun. Katılanlara teşekkür ediyorum. Burada kazanan Burhaniye olmuştur" dedi.


Kaynak: DHA
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