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Burhaniye Atatürk'ü andı

6 saat önce

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde düzenlenen tören ve etkinliklerle anıldı.

Burhaniye Atatürk'ü andı, System.String[]

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde düzenlenen tören ve etkinliklerle anıldı.


Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 81. Yılında Burhaniye'de düzenlenen tören ve etkinliklerle anıldı. Sabah Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törenlerde Kaymakam Hüseyin Öner, Garnizon Komutanı Top. Bin. Mustafa Kıraç, Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler ve Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Birinci Atatürk anıtına çelenk bıraktıktan sonra diğer siyasi parti ve dernek temsilcilik çelenkleri de anıta sunuldu.


Çelenklerin sunumu sonrası, Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği saat olan 09.05'te çalan siren eşliğinde iki dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Bu sırada tören alanındaki bayraklar yarıya indirildi. Tören daha sonra İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.


Meydanda düzenlenen tören sonrası anma programı Reha Yurdakul Kültür Merkezinde düzenlenen anma etkinlikleriyle devam etti. Burhaniye Şehit Hasan Çoban Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen programda Atatürk Oratoryosu düzenlendi. Sinevizyon eşliğinde düzenlenen Oratoryo sonrası öğrenciler ve öğretmenler den oluşan koro Atatürk'ün sevdiği şarkıları seslendirdi. Anma etkinlikleri ilçe genelinde yapılan resim, şiir, ve kompozisyon dallarındaki yarışmalarda dereceye girenlere verilen ödüllerle sürdü. Resim dalında derece yapanlara ödüllerini Burhaniye Kaymakamı Hüseyin Öner, Resim dalında ödül kazananlara hediyelerini Garnizon Komutanı Bin. Mustafa Kıraç ve Kompozisyon dalında derece girenlere ise ödüllerini Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler verdi. Anma programı düzenlenen ödül töreninden sonra son buldu. - BALIKESİR

Mustafa Kemal Atatürk, Balıkesir, Burhaniye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 02:46 Kaynak: İHA
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