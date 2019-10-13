Son Dakika Haberleri: Burhaniye Belediye Başkanı Deveciler "Elimizi taşın altına sokacağız"
Son Dakika Güncel Burhaniye Belediye Başkanı Deveciler 'Elimizi taşın altına sokacağız'

Burhaniye Belediye Başkanı Deveciler "Elimizi taşın altına sokacağız"

1 saat önce

Balıkesir'in Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Ören'i komple yenileyecek projelerini açıkladı.

Burhaniye Belediye Başkanı Deveciler

Balıkesir'in Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Ören'i komple yenileyecek projelerini açıkladı. Ören'in bu yapısının Burhaniye'nin gelişmesine engel olduğunu vurgulayan Deveciler "Kimsenin adamı değiliz. Bütün gücümüzü halktan aldık. Radikal kararlar alarak, elimizi taşın altına sokacağız" dedi.


Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, göreve geldiği 6 aylık dönemde büyük projelerin temellerini atmaya devam ediyor. "Herşey Burhaniye için" diyerek yaptığı çalışmalarda halkın önerilerini alan Başkan Deveciler, Ören'i baştan aşağı yenilemek için Ören esnafıyla bir araya geldi.


Esnafla buluşarak yapılacak çalışmalarla ilgili açıklamalar yapan Başkan Deveciler, Ören'in 30 yıldır aynı durumda olduğunu ve çarşıya gelenlerin bir daha gelmediğini söyleyerek, bu sene Ören çarşıdan başlayarak kademe kademe Öreni yenileyeceklerini ifade etti. Deveciler " Ören'i Körfezin proje merkezi haline getireceğiz" dedi.


Esnafın öneri ve düşüncelerini önemsediklerini belirten Başkan Deveciler "Bu projeleri Ören esnafının destek ve katkılarıyla sizlerle yapacağız. Ben yaptım oldu, olmamalı. Sizin görüşleriniz bizim için önemli. Ören esnafı artık ayağa kalkmalı" diye konuştu.


Ören'e yapılacak bazı projeleri de esnafla paylaşan Belediye Başkanı Deveciler, ilk olarak çarşının düzenlenmesi gerektiğini belirterek daha sonra şunları söyledi "Ören'e meydan düzenlemesi yapacağız. Bir seyir terası yapacağız. Çarşıya gelen bir daha gelmiyor. Peyzaj çalışmaları ve ışıklandırma çalışmaları yapmamız lazım. Öreni yenileyerek bir çarşı havası vermemiz lazım. Gene plaj alt kısma 5 veya 6 adet kafe bar yapıp Öreni Körfezin eğlence merkezi yapacağız. Bunları yaparsak Akçay, Altınoluk ve Ayvalık'ta ki gençleri de buraya getirmiş oluruz" şeklinde konuştu.


Bu yapılacak projelerin Burhaniye'nin gelişimi için çok önemli olduğunu ifade ederek şu görüşlere yer verdi "Biz bunları yaparak çoluk çocuğumuza bırakacağımız en güzel armağan olarak görüyoruz. Kimsenin adamı değiliz, kimseden dirsek alarak buralara gelmedik. Kimseden de maddi yardım almadık, bütün gücümüzü halktan aldık. Burhaniye için Radikal kararlar alacağız. Elimizi taşın altına sokacağız" diyerek sözlerini sonlandırdı.


Başkan Deveciler daha sonra esnafla birlikte Ören'de incelemelerde bulunarak esnafın istek ve taleplerini dinledi. - BALIKESİR

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 08:36 Kaynak: İHA
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