Burhaniye Belediye Başkanı Deveciler'in Kovid-19 testi pozitif çıktı - Son Dakika

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinin Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını belirtti.

Deveciler, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, pazartesi günü ailesiyle beraber yaptırdıkları test sonucunda eşinin ve çocuklarının pozitif, kendisinin ise negatif çıktığını kaydetti.

Cuma günü 3. kez yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığını bildiren Deveciler, "Sağlık durumum iyi, kendimi izole ettim. Lütfen, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak tedbirlerimizi alalım." ifadesinde bulundu.