Burhaniye Belediyesi Bin 200 Kişiye Psikolojik Danışmanlık Hizmeti Verdi

Burhaniye ilçesinde, Hayatın her alanında ilçe halkının yanında yer almaya devam eden belediye, 2016 yılında hayata geçirilen proje kapsamında yaklaşık bin 200 kişiye psikolojik danışmanlık ve aile danışmanlığı hizmeti verdi.

Burhaniye ilçesinde, Hayatın her alanında ilçe halkının yanında yer almaya devam eden belediye, 2016 yılında hayata geçirilen proje kapsamında yaklaşık bin 200 kişiye psikolojik danışmanlık ve aile danışmanlığı hizmeti verdi. Vatandaşların güncel yaşamın yükünden kurtulmaları ve karşılaştıkları sorunları hasarsız aşabilmeleri amacıyla geliştirilen proje kapsamında ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmeti veriliyor.



Burhaniye Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğünce, hayata geçirilen proje kapsamında 2 buçuk yıl içerisinde yaklaşık bin 200 kişi psikolojik danışmanlık hizmetinden faydalandı.



Konu hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Necdet Uysal, "Halkımızın güncel yaşamlarında karşılaştıkları sorunları en kolay şekilde aşabilmeleri için belediye tabipliğimiz bünyesinde psikolojik danışmanlık hizmeti veriyoruz. 2016 yılında hayata geçirdiğimiz projemiz kapsamında yaklaşık bin 200 vatandaşımıza, ücretsiz olarak psikolojik danışmanlık ve aile danışmanlığı hizmetini verdik. Burhaniye Belediyesi olarak vatandaşların gönüllerine dokunarak onların daha huzurlu ve daha kaliteli bir yaşam sürmeleri için çalışıyoruz" dedi. - BALIKESİR

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