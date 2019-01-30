Son Dakika Haberleri: Burhaniye Belediyesi Halı Sahaların Yapımına Başladı

Burhaniye Belediyesi Halı Sahaların Yapımına Başladı

1 saat önce

Burhaniye ilçesinde, Belediye halı saha yapımına başladı.

Burhaniye Belediyesi Halı Sahaların Yapımına Başladı, System.String[]
Burhaniye ilçesinde, Belediye halı saha yapımına başladı. Burhaniye Belediyesi çalışmaları ile Burhaniye'nin çehresini değiştirmeye devam ederken, gençlere spor olanağı için de halı saha yapıyor.

Gelişen Dünya'da, sağlıklı yaşamın farkında olan Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal, 15 farklı mahalleye, 25 adat spor faaliyet alanı oluşturdu. Başkan Uysal, Burhaniye'ye 2 adet çim güreş sahası da düzenledi. Son günlerde ise, Mahkeme Mahallesi, Öğretmenler Mahallesi ve Bahçelievler Mahallesinde bulunan halı sahaların yapımını tamamladı. Sportif faaliyetlerini önemli gören Belediye Başkanı Necdet Uysal ve ekibi, spor faaliyetlerinin sürdürülmesi için sağlıklı alanlar yapılmasında büyük emek harcıyor. "Hizmet noktasında en iyiyi yapma gayesindeyiz" diyen Başkanı Uysal, "Göreve geldiğimiz günden bu yana alt yapı, kanalizasyon, asfalt, kaldırımda rekor hizmetlere imza attık. Bunların yanında hemşerilerimize sosyal alanlar oluşturarak 15 farklı mahalleye, 25 adet spor faaliyet alanı oluşturduk. Son günlerde ise bazı mahallelerimizde ekiplerimiz halı saha düzenlemesi yapıyor. Çocuklarımıza ve gençlerimize yönelik yapılan bu sahaların düzenlemeleri bittiğinde şehrimize güzel bir katkı olacak. Bizde bu anlamda söz verdiğimiz hizmetleri bir bir yerine getirmiş olduk" dedi. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 12:34 Kaynak: İHA

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