Burhaniye Belediyesi her gün 250 haneye sıcak yemek dağıtıyor - Son Dakika

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde belediye tarafından her gün 250 haneye iftarlık yemek dağıtıldığı bildirildi.

Burhaniye Belediyesinden yapılan açıklamaya göre iftarlıklar, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı faaliyet gösteren ve her gün farklı menülerde 4 çeşit yemeğin pişirildiği aşevinde, aşçı ve çalışanlar tarafından özen ve titizlikle hazırlanıyor.

Hijyen kurallarına uyularak hazırlanan yemekler, sefer kaplarına koyularak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için her gün iftar vaktine yakın araçlara yüklenerek yola çıkıyor. Kaymakamlık, belediye ve muhtarlar tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi kişilerden oluşan 250 haneye sıcak yemek servisi yapılıyor.

Açıklamada konuyla ilgili değerlendirmelerine yer verilen Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, sıcak yemek hizmetinin ilçede oldukça önemli olduğunu vurguladı.

Koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl iftar çadırlarını kuramadıklarını belirten Deveciler, "Sıcak yemek hizmetimiz bu yönden de ayrı bir önem kazanıyor. Özellikle evinden çıkamayan, kimsesi olmayan vatandaşlarımız bu hizmetimizle muhtaç olmaktan kurtuluyor." ifadelerini kullandı.