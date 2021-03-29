Burhaniye Belediyesi'nde sözleşme sevinci - Son Dakika

Burhaniye Belediyesi'nde sözleşme sevinci

29.03.2021 16:37
Burhaniye Belediyesi'nde sözleşme sevinci, System.String[]

Balıkesir'in Burhaniye Belediyesi, Genel-İş Sendikasıyla toplu iş sözleşmesi imzaladı.

Balıkesir'in Burhaniye Belediyesi, Genel-İş Sendikasıyla toplu iş sözleşmesi imzaladı. Yapılan sözleşme kapsamında belediyede çalışan personelin en düşük geliri 3 bin 266 TL olarak belirledi.

Geçtiğimiz günlerde Balıkesir'in en kapsamlı memur sözleşmesine imza atan Burhaniye Belediyesi şimdide bünyesinde çalışan işçilerin hakları için sözleşme imzaladı. İşçilerin geriye dönük sosyal ve ekonomik haklarının da verildiği sözleşme kapsamında Belediye'de çalışan en düşük maaşlı işçinin geliri 3 bin 266 TL oldu. Yapılan anlaşmayla Burhaniye Belediyesi'nde çalışan 280 Şirket personeliyle birlikte 84 kadrolu işçinin yüzü güldü.

Belediye Meclis salonunda düzenlenen imza töreni öncesi konuşan Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler "Burhaniye Belediyesi olarak emeğin değerini iyi biliyor ve bununla ilgili adımlar atmaya devam ediyoruz. Giderek zorlaşan hayat şartlarında işçilerimizin hakkını korumaya devam ediyoruz. Özellikle pandemi döneminde aralıksız çalışan personelimiz başta olmak üzere, büyük emekler harcayan işçilerimiz için, ülke şartları ve belediye imkanlarını göz önünde tutarak yapılabilecek en yüksek değerlerde yükseltme ve yenilemeleri bu sözleşmeyle yaptık" dedi.

Konuşmasının devamında sözleşmenin detaylarına değinen Başkan Deveciler "280 şirket personelimiz ve 84 kadrolu işçimiz için yıllık bazda yaptığımız ekonomik katkıyla en düşük şirket çalışanı ücretimizi 3 bin 266 TL ye çıkarttık. Bunun akabinde işçilerimizin 3 ikramiye ve diğer haklarında da %50 oranında iyileştirmeler yaptık. 2. yılda ücretlerde yevmiye bazında %14, diğer ekonomik ve sosyal haklarda da %30'luk bir artış yapılması kararını aldık. Kadrolu işçilerimiz içinde günlük yevmiyelerine %25 oranında, ayrıca ekonomik ve sosyal anlamda %40 oranında zamlar yapılarak hakları genişletilmiştir" şeklinde konuştu.

DİSK Genel İş Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan ise yaptığı konuşmada şunları dile getirdi "Yaşadığımız zorlu pandemi koşullarında işçi arkadaşlarımız çalışmaya devam ediyor. Sadece toplu sözleşmelerde değil, her zaman iş, emek ve demokrasi mücadelesine devam ediyoruz. Hayatın her alanında işçi arkadaşlarımızın yanında yer alıyoruz. Emeği geçen Belediye Başkanımıza, Belediye yetkililerimize teşekkür ediyorum. Toplu iş sözleşmesi ilçemize, belediyemize ve çalışanlarımıza hayırlı olsun" dedi.

Yapılan konuşmalar sonrası Belediye Başkanı Deveciler ve Sendika Genel Başkanı Çalışkan Toplu İş sözleşmesini imzaladı. Burhaniye Belediyesi Meclis salonunda yapılan toplu iş sözleşmesine ayrıca, DİSK Toplu Sözleşme Daire Başkanı Çetin Çalışkan, Ar-Ge Daire Başkanı ve CHP Sendikalardan Sorumlu İstanbul İl Başkan Yardımcısı Nevzat Karataş, Genel İş Sendikası Balıkesir İl Başkanı Hüseyin Hilmi Ovalı, Burhaniye Belediye Başkan Yardımcısı Murat Yazgan, Genel İş Balıkesir Şube Sekreteri Serkan Ünlü, Genel İş Balıkesir Mali Sekreteri Uğur Mamuk, Genel İş Burhaniye sendika temsilcisi Metin Özbinici, sendika temsilcileri ve belediye personeli katıldı. - BALIKESİR

Burhaniye Belediyesi'nde sözleşme sevinci
Burhaniye Belediyesi'nde sözleşme sevinci
Burhaniye Belediyesi'nde sözleşme sevinci
Burhaniye Belediyesi'nde sözleşme sevinci
Burhaniye Belediyesi'nde sözleşme sevinci

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Burhaniye Belediyesi'nde sözleşme sevinci - Son Dakika


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