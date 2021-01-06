Burhaniye Belediyesi'nde zeytin hasadı tamamlandı - Son Dakika

Burhaniye Belediyesi'nde zeytin hasadı tamamlandı

06.01.2021 15:19
Burhaniye Belediyesi'nde zeytin hasadı tamamlandı, System.String[]

Balıkesir'in Burhaniye Belediyesi yeni dönem zeytinlerin hasadını gerçekleştirdi.

Balıkesir'in Burhaniye Belediyesi yeni dönem zeytinlerin hasadını gerçekleştirdi. Burhaniye Belediyesi ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, hasat başlangıcından bu güne kadar belediyeye ait yaklaşık 3 bin ağaçtan toplamda 82 bin kilo zeytin toplandı. Hasadı yapılan zeytinlerden 13 bin 500 ton zeytinyağı elde edildi.

Burhaniye Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü yeni mahsul zeytinlerin erken hasadını gerçekleştirdi. Hasat emekçilerinin günlük kişi başı 100 kilo (1 çuval) ortalamasının üzerinde topladığı 82 ton zeytin, işlenerek yağa dönüştürüldü.

TARİŞ Zeytinyağı fabrikalarında el değmeden 23-25 derece sıcaklıkta soğuk sıkım olarak işlenen zeytinyağı, özel olarak şişelenerek "Burbel Zeytin" markasıyla satışa çıkartıldı. Zeytinyağı satışının akabinde, zeytinyağı sabunu üretim ve satışının da yapıldığı Belediye'de zeytinyağı ve sabun almak isteyen vatandaşlar için https://www.burbelzeytin.com/ adresinden satışta kolaylıklar sunuluyor. Belediye yanı sıra ülke genelinde fuarlara katılarak stantlar kuran belediye buralardan da ilçe tanıtımını yaparak ayrıca yağ ve sabun satışlarını gerçekleştiriyor.

Zeytin hasadının Burhaniye'ye hayırlı olmasını dileyen Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, bu sene ki mahsulün oldukça kaliteli olduğunu belirterek "Erken hasat ve soğuk sıkım olarak yağımız daha da nitelikli" dedi. Soğuk sıkım tabir edilen zeytinyağının oranlarının da standartların üzerinde olduğunu vurgulayarak, hasadın Burhaniye Belediyesi adına hayırlı olmasını söyledi. Konuşmasının sonunda başkan Deveciler "Ülke çapında damak tadı bakımından kendini kanıtlamış olan zeytinyağımız sofralarda vatandaşlarımızla buluşacak. Satışlarımız hasadımızın son bulmasıyla yılbaşı itibariyle başladı" dedi. - BALIKESİR

Burhaniye Belediyesi'nde zeytin hasadı tamamlandı

Burhaniye Belediyesi, Zeytinyağı, Burhaniye, Zeytin, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Burhaniye Belediyesi'nde zeytin hasadı tamamlandı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Avrupa İlaç Ajansı, Moderna'nın koronavirüs aşısına onay verdi Inter, Juventus ve Leverkusen'in istediği Yusuf Yazıcı için Lille 45 milyon euro istiyor 4 gündür aranan kayıp müzisyenin cansız bedeni, çöp poşeti içinde bulundu Dördüncü kattan düşerek ölen kadının kocası: Alkol aldığım için tartıştık, balkondan atladı Fransız lastik üreticisi Michelin, 2 bin 300 kişiyi işten çıkaracak Biri FETÖ şüphelisi, 3 tarihi eser kaçakçısı kazdıkları çukurda suçüstü yakalandı Son dakika! Yozgat'taki zincirleme trafik kazasında 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Son Dakika: Fenerbahçe Mesut Özil ile 3.5 yıllık anlaşma sağladı
Kayserispor, galibiyet hasretini Denizlispor deplasmanında bitirdi Kayserispor, galibiyet hasretini Denizlispor deplasmanında bitirdi         
15:24
Ermenistan medyası aylar sonra servis etti: İHA'lar Karabağ savaşında S-300'leri böyle imha etti Ermenistan medyası aylar sonra servis etti: İHA'lar Karabağ savaşında S-300'leri böyle imha etti         
15:10
Sobadan zehirlenen oğul öldü, anne hastanede yaşam mücadelesi veriyor Sobadan zehirlenen oğul öldü, anne hastanede yaşam mücadelesi veriyor         
14:46
Dünya korona illetiyle mücadele ederken kuş gribi de hızla yayılıyor Dünya korona illetiyle mücadele ederken kuş gribi de hızla yayılıyor         
14:37
Boğaziçililerin istemediği rektör, canlı yayında cama çıkıp el sallayınca ortalık karıştı Boğaziçililerin istemediği rektör, canlı yayında cama çıkıp el sallayınca ortalık karıştı         
13:45
İrem Derici'den çok konuşulacak itiraf: Cinsel içerikli film izleyip kendimi tatmin ederken anneme yakalandım İrem Derici'den çok konuşulacak itiraf: Cinsel içerikli film izleyip kendimi tatmin ederken anneme yakalandım         
13:29
Koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan haç çıkarma ayinine 2 kişi katıldı Koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan haç çıkarma ayinine 2 kişi katıldı         
13:14
Ağaç dikmek için bahçesini kazan vatandaş, Bizans'a ait olabilecek mezarlar buldu Ağaç dikmek için bahçesini kazan vatandaş, Bizans'a ait olabilecek mezarlar buldu         
12:33
Muğla'da bulunan yediemin otoparklarında binlerce otomobil, motosiklet ve tekne çürümeye terk edildi Muğla'da bulunan yediemin otoparklarında binlerce otomobil, motosiklet ve tekne çürümeye terk edildi         
11:15
30 Haziran'dan sonra eski kimliklerle KKTC'ye gidilemeyecek 30 Haziran'dan sonra eski kimliklerle KKTC'ye gidilemeyecek         
11:11
Kolombiya'dan gelen yolcuların midesinden 4 kiloya yakın uyuşturucu çıktı Kolombiya'dan gelen yolcuların midesinden 4 kiloya yakın uyuşturucu çıktı         
10:34
Dünya Bankası'nın Türkiye büyüme beklentisi yüzde 0,5 Dünya Bankası'nın Türkiye büyüme beklentisi yüzde 0,5         
10:27
Hastası gelmeyince kendi muayeneye gitti, erken teşhis sayesinde kanseri yendi Hastası gelmeyince kendi muayeneye gitti, erken teşhis sayesinde kanseri yendi         
10:07
CHP'li Tanju Özcan: Cumhurbaşkanı Erdoğan randevu talebimi 57 kez reddetti CHP'li Tanju Özcan: Cumhurbaşkanı Erdoğan randevu talebimi 57 kez reddetti         
10:01
Arnavutköy'deki bir sitenin yönetimi, tadilat için daire başı 6 bin TL isteyince site sakinleri ayaklandı Arnavutköy'deki bir sitenin yönetimi, tadilat için daire başı 6 bin TL isteyince site sakinleri ayaklandı         
09:34
Kocasını metresiyle yatakta bastı! Yarı çıplak kadının darbedildiği görüntüler sosyal medyada infial yarattı Kocasını metresiyle yatakta bastı! Yarı çıplak kadının darbedildiği görüntüler sosyal medyada infial yarattı         
09:12
"İnsanlar çift yaratılmış" sözü bir kez daha gerçek oldu! Ramiz Dayı'nın kopyası Van'da bulundu         
08:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2021 15:34:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Burhaniye Belediyesi'nde zeytin hasadı tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei