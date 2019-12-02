Son Dakika Haberleri: Burhaniye Belediyesi öğrencileri spora özendiriyor
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Burhaniye Belediyesi öğrencileri spora özendiriyor

6 saat önce

Burhaniye ilçesinde, Belediye, ortaokullara basketbol ve voleybol sahası yapıyor.

Burhaniye Belediyesi öğrencileri spora özendiriyor, System.String[]

Burhaniye ilçesinde, Belediye, ortaokullara basketbol ve voleybol sahası yapıyor. Burhaniye Belediyesi eğitim ve sporda okullara destek vermeye devam ederken, öğrencilere spora özendiriyor.


Okulların her alanda eksikliklerini tamamlamak için çalışmalarına devam eden Burhaniye Belediyesi Kızıklı, Mustafa Serin ve Erdem Mut Ortaokullarına Basketbol ve Voleybol sahası yaptı. Okulların basketbol ve voleybol potası ihtiyacıyla alakalı çalışmalara başlayan Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Belediye şantiyesinde özel tasarımla yaptıkları basket potalarıyla birlikte voleybol filesini okulların bahçelerine monte etti. Standartlara uygun olarak sahaya yerleştirilen potalar ve fileler okul yönetimi ve öğrencilerin hizmetine sunulurken öğrenciler arasında sevince neden oldu. - BALIKESİR

Burhaniye Belediyesi, Burhaniye, basketbol, voleybol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 02:49 Kaynak: İHA
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