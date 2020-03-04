Burhaniye Belediyesi şehitler için mevlit ve hayır düzenledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Burhaniye Belediyesi şehitler için mevlit ve hayır düzenledi - Son Dakika

Burhaniye Belediyesi şehitler için mevlit ve hayır düzenledi

6 saat önce

Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçleri tarafından düzenlenen hava saldırısında şehit düşen askerlerimiz için Balıkesir'in Burhaniye Belediyesi Mevlit okutarak yaklaşık 2 bin kişiye hayır helvası ve pilav dağıttı.

Burhaniye Belediyesi şehitler için mevlit ve hayır düzenledi, System.String[]

Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçleri tarafından düzenlenen hava saldırısında şehit düşen askerlerimiz için Balıkesir'in Burhaniye Belediyesi Mevlit okutarak yaklaşık 2 bin kişiye hayır helvası ve pilav dağıttı.


Burhaniye Belediyesi Koca Camii'nde öğle namazına müteakiben İdlib'te şehit düşen askerlerimiz için mevlit okuttu. Öğle namazı öncesi okunan mevlitten sonra kılınan namaz sonrası cami avlusunda ve belediye hizmet binası önüne 4 noktaya yerleştirilen tezgahlarda pilav ve irmik helvası hayrı yapıldı.


Kurulan tezgahlarda yaklaşık 2 bin kişiye hayır yemeği dağıtan Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler ve Başkan yardımcıları, vatandaşlarla birlikte şehitleri andı. Başkan Deveciler, hayır yemeği dağıtımından sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada şunları söyledi. "Suriye Idlib'de şehit olan kahraman Mehmetçiğimizin acısı ülkemizi derinden sarstı. Suriye sorununun, bu aşmaya gelmeden siyasi olarak çözüme kavuşturulmasını ümit etmiştik ama maalesef ki olaylar acı veren bir hal aldı. Tek yürek olarak, duyarlılığımızı ve soğukkanlılığımızı korumak zorundayız. Bölge de ateşkesi sağlayacak ortamın oluşturulması ve acıların son bulması gerekmektedir" dedi.


Başkan Deveciler konuşmasının devamında "Buradan özveriyle görev yaparak gözlerini kırpmadan hayatlarını hiçe sayan Kahraman ordumuzun tüm mensuplarına saygılarımı sunuyorum. Türkiye'nin milli güvenliğini sağlamak için İdlib'de görev yapan, rejim unsurları tarafından gerçekleştirilen alçak saldırıda şehit olan kahraman evlatlarımıza, Allah tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. Yaralı askerlerimize de acil şifalar diliyorum" diye konuştu.


Düzenlenen hayır yemeği ve mevlit-i şerif için belediye başkanına teşekkür eden vatandaşlar, hayırların kabul olması için şehitlerimize dua etti. - BALIKESİR

Burhaniye Belediyesi, Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 04:24 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İdlib şehidi Ragıp Coşkun'un 'Şehit olmak kalbime doğuyor' mesajı verdiği ortaya çıktı
Putin, Güvenlik Konseyi'nde Türkiye-Rusya zirvesini görüştü İçişleri Bakanı Soylu, şehit cenazesinde Kılıçdaroğlu'nun elini sıkmamasının nedenini açıkladı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sınırdan geçen göçmenleri nasıl saydıklarını açıkladı

Son Dakika Haberleri
23:06 Ömür Gedik'ten sosyal medyayı sallayan hareket! Koronavirüs korkusundan telefonunu yıkadı
22:13 Sosyal medya hesaplarındaki fotoğrafları silen Hadise ve Kaan Yıldırım'ın ayrıldığı iddia edildi
21:43 Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş bebek sorularına yanıt verdi
21:43 Ünlü oyuncu Elçin Sangu aylar sonra ortaya çıktı
21:33 Beşiktaşlı eski futbolcu Ahmet Dursun baba oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2020 23:22:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Burhaniye Belediyesi şehitler için mevlit ve hayır düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]