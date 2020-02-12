Burhaniye Belediyesi yeni ambulansını aldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Burhaniye Belediyesi yeni ambulansını aldı - Son Dakika

Burhaniye Belediyesi yeni ambulansını aldı

6 saat önce

Balıkesir'in Burhaniye Belediyesi tam teşekküllü ambulansına kavuştu.

Burhaniye Belediyesi yeni ambulansını aldı, System.String[]

Balıkesir'in Burhaniye Belediyesi tam teşekküllü ambulansına kavuştu.


Burhaniye'de yaşayan vatandaşlara hasta nakli konusunda hizmet etmesi için Belediye tarafından yeni ambulans alındı. Daha önce ki ambulansın hizmet süresini doldurmasından kaynaklı ilçenin ambulans ihtiyacına hemen çözüm bulan Burhaniye Belediyesi, 2016 model Ambulansı belediye sağlık hizmetlerinde kullanmak üzere satın aldı.


Belediye'nin kendi bütçesiyle alınan Ambulans Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğüne bağlı olarak hizmet edecek. Tam teşekküllü olarak son teknolojiye sahip hasta nakil ambulansı, evde sağlık hizmetleri başta olmak üzere, felçli, yatalak, engelli ve cihaz destekli hasta, kanser hastası ve ameliyatlı hastalara nakil hizmeti verecek.


Alanında uzman sağlık personelinin görev yapacağı ambulans kısa süre sonra 7 gün 24 saat Burhaniyelilerin hizmetinde olacak. Şehir içi hasta nakillerinin ücretsiz olarak yapılacağı ambulansta, şehir dışı hasta nakil hizmeti de verilecek. - BALIKESİR

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Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 11:16 Kaynak: İHA
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