Burhaniye Belediyesi zor zamanında vatandaşın yanında - Son Dakika

Burhaniye Belediyesi zor zamanında vatandaşın yanında

Burhaniye ilçesinde, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardımcı olan belediye, cenaze hizmetleri ile de takdir topladı.

Burhaniye ilçesinde, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardımcı olan belediye, cenaze hizmetleri ile de takdir topladı. İlçe de, kırsal mahalleler dahil cenaze hizmeti veren belediye, Edremit körfezindeki ilçelere de ücretsiz cenaze nakli yapıyor.


İlçe merkezi ve kırsal mahallelerdeki mezarlıkların bakımlarını da yapan Belediye, sosyal yardımları ile de takdir topladı. Önceki gün Edremit'in Zeytinli Mahallesine Emekli Milli Eğitim Müdürü Remzi Gücü'nün cenazesini götüren, Belediye Cenaze İşleri ve Mezarlıklar Sorumlusu Yavuz Baltacı ve ekibi takdir topladı. Cenaze hizmetlerini aksatmadan yapmaya gayret gösterdiklerini belirten Yavuz Baltacı, "Burhaniye'de ilçe merkezi ve kırsal mahallelerdeki cenaze hizmetlerini yürütüyoruz. Vatandaşlarımızın dar zamanlarında yanlarında olmaya çalışıyoruz. Bu arada, körfezin diğer ilçelerine gitmesi geren cenazeleri de götürüyoruz. Bu gün de, ilçemizde çok büyük hizmetleri olan Remzi hocamızın cenazesini Zeytinliye getirdik. Kendisine Allah'tan rahmet ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz" dedi. - BALIKESİR

Burhaniye, Edremit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 12:43 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Burhaniye Belediyesi zor zamanında vatandaşın yanında - Son Dakika

Son Dakika

16:06 10 yaşındaki oğlunun ölümüyle yıkılan Ebru Şallı, 7 kilo verdi 11:55 Sütyenleriyle video çeken Aynur Aydın, eleştirilere cevap verdi: Ahlaksız ve ayıp olan bir şey yok 07:43 Sercan'dan bomba aşk itirafı: Yaşananlar tek taraflı değildi, çantamda notlar var 14:34 Eski eşler Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı, akşam yemeğinde buluştu 15:05 Karantinada bunalıma giren Steve Bing, 27. kattan atlayıp canına kıydı 10:48 Sevgilisiyle tatile çıkan Eda Ece, siyah bikinisiyle yakalandı 16:40 Sosyetik kasap Nusret, sağanak yağmura aldırış etmeden denize atladı 09:51 Sevgilisinden ayrıldıktan sonra tatile çıkan Burcu Esmersoy, cesur pozlarıyla adından söz ettiriyor 08:41 Ünlü oyuncu Mert Turak, dün Birgül Kurtçu ile evlendi 21:14 Engin Altan Düzyatan, Kuruluş Osman'a dahil olacak mı? İlk kez bu kadar net konuştu 19:08 Amerikalı oyuncu Pamela Anderson, bir el çantasının reklamı için çıplak poz verdi 18:52 Dünyaca ünlü rapçi Cardi B, Muhteşem Yüzyıl hayranı çıktı 07:55 Survivor 2020'nin 115. bölüm fragmanı yayınlandı! Sercan yüzleştiği Nisa'ya resti çekti
İstanbul'daki sağanak sırasında canlı yayında kanlar içinde kalan muhabir, son durumunu paylaştı
17:12
Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu'nun "Saygı Öztürk'ten özür dile" çağrısına yanıt verdi
16:56
Akşener'in "İşsiz üniversiteli" diye kürsüye çıkardığı gencin eğlence mekanlarında çekilen fotoğrafları çıktı
16:55
Terör örgütü YPG/PKK, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde sivilleri hedef aldı: 5 ölü
16:47
Son Dakika: Caner Erkin'in sezon sonu Beşiktaş'tan ayrılacağı netleşti
16:45
Ekonomistler, Merkez Bankası'ndan 25 baz puan faiz indirimi bekliyor
16:31
Sosyetik kasap Nusret, sağanak yağmura aldırış etmeden denize atladı
16:25
Esenyurt'ta sel nedeniyle 2 dakikada su dolan bodrum kattaki dairede oturanlar mahsur kaldı
16:22
Yemeksepeti CEO'sunun attığı tweet, şirkete boykot olarak geri döndü
16:19
Hadımköy'de çıkan şiddetli fırtınada seyir halinde olan tır devrildi
16:14
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2020 17:20:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Burhaniye Belediyesi zor zamanında vatandaşın yanında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]