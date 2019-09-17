Son Dakika Haberleri: Burhaniye Belediyesinden 250 öğrenciye eğitim yardımı
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Burhaniye Belediyesinden 250 öğrenciye eğitim yardımı

1 saat önce

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde belediye tarafından ailesi ihtiyaç sahibi 250 öğrencinin okul kıyafeti, çanta ve kırtasiye ihtiyaçları karşılandı.

Burhaniye Belediyesinden 250 öğrenciye eğitim yardımı, System.String[]

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde belediye tarafından ailesi ihtiyaç sahibi 250 öğrencinin okul kıyafeti, çanta ve kırtasiye ihtiyaçları karşılandı.

Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan komisyon tarafından belirlenen 250 ihtiyaç sahibi ailenin çocuklarına eğitim yardımı yapıldı.

Yardımlardan duydukları memnuniyeti belirten veliler, belediye yetkililerine teşekkür etti.

Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler de sosyal belediyeciliğin paylaşmak ve yaraları sarmak olduğuna dikkati çekerek, ihtiyaç sahibi ailelerin her zaman destekçisi olacaklarını ifade etti.

Balıkesir, Burhaniye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 04:00 Kaynak: AA
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