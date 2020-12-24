Burhaniye Belediyesinden ihtiyaç sahiplerine 10 bin çuval odun yardımı - Son Dakika

Burhaniye Belediyesi, ihtiyaç sahiplerine çuvallar içinde istiflenmiş halde yakacak yardımında bulunuyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, ihtiyaç sahibi ailelere Burhaniye Belediyesi tarafından 10 bin çuval odun yardımı yapıldığı bildirildi.

Belediye Meclisi üyelerinin de katıldığı dağıtımlarda odunların evlere teslim edildiği duyurulan açıklamada, Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler'in şu ifadelerine yer verildi:

"Bu kış 10 bin çuval odunun dağıtılacağı ilçemizde belediyemize ait şantiye alanında toplanan ağaçlar sobalara sığacak şekilde kesilerek çuvallanıyor. Araçlara yüklenen odunlar ihtiyacı olan ailelerin evlerine kadar götürülüyor."