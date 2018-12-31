Burhaniye Belediyespor İlk Devreye Galibiyetle Girdi

Burhaniye ilçesinde, Burhaniye Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, Atatürk Spor Salonunda oynanan maçta rakibi İzmir Büyükşehir Belediyesini 72-65 'lik skorla mağlup etmeyi bildi.

Burhaniye ilçesinde, Burhaniye Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, Atatürk Spor Salonunda oynanan maçta rakibi İzmir Büyükşehir Belediyesini 72-65 'lik skorla mağlup etmeyi bildi. Burhaniye Belediyespor Kadın Basketbol takımı, 2018-2019 sezonu, Kadınlar Bölgesel Liginin 7. Haftasında en önemli maçlarından bir tanesini Cumartesi günü Burhaniye Atatürk Spor Salonunda gerçekleşti.



Kadınlar Basketbol Bölgesel Liginde mücadele eden Burhaniye Belediyespor Kadın Basketbol takımı, kendi evinde İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni ağırladı. Maçın başladığı andan itibaren çekişmeli giden maçın son periyodun da oyuna ağırlığını koyan Burhaniyeli kadınlar, galibiyetle ayrıldı. Burhaniye Belediyespor azmi ve oyun disipliniyle de basketbol severlerden tam not aldı. Maçı, Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal, Belediye Meclis Üyeleri Sevda Padem ve Galip Yardımcı da izledi. Belediye Başkanı Necdet Uysal maç sonuna kadar sporcuları yalnız bırakmadı. Uysal, sabah kızlarla motivasyon kahvaltısında buluşurken, maç sonunda ise galibiyeti kutlamak üzere basketbol yıldızlarını akşam yemeğine götürdü. Maç sonrasında açıklama yapan Burhaniye Belediyespor Koçu Özlem Köle "Öncelikle takımımla bugün gurur duyduğumu ifade etmek istiyorum. Biz mücadelemize sonuna kadar devam edeceğiz. Bu takımla daha çok başarılara imza atacağız. Bu süreçte bizleri hiç yalnız bırakmayan ve her türlü desteği esirgemeyen başta Burhaniye Belediye Başkanımız Necdet Uysal'a, Şube Sorumlumuz İsmail Ova'ya ve Belediyespor tüm yönetim kurulu üyelerimize ile teknik ekibe teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - BALIKESİR

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Temizlik Personelinin Çöpte Bulduğu Çuvalın İçinden Kadın Cesedi Çıktı

Temizlikçi Kadın Boş Çikolata Kutusunu Aldığı İçin 16 Yıldır Çalıştığı Kurumdan Tazminatsız Kovuldu

Çıkarıldığı Mahkemece Serbest Bırakılan DEAŞ'lı Ayşenur İnci, Başsavcılığın İtirazı Üzerine Tutuklandı

Sadece Kadınları Kabul Eden Okul, Kapılarını Cinsiyet Değiştirenlere de Açtı