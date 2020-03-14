Burhaniye Corona önlemlerini almaya başladı - Son Dakika
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Burhaniye Corona önlemlerini almaya başladı

6 saat önce

Balıkesir'in Burhaniye Belediyesi Corona virüsü önlemlerini sıklaştırdı.

Burhaniye Corona önlemlerini almaya başladı, System.String[]

Balıkesir'in Burhaniye Belediyesi Corona virüsü önlemlerini sıklaştırdı. Burhaniye Belediyesi ülkeyi tehdit altına alan Corona virüsüyle alakalı tedbirlerini almaya başladı.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Türkiye'de bir kişide Corona görüldüğünü duyurmasından sonra hemen çalışmalara başlayan Burhaniye Belediyesi halkın yoğun olduğu bölgeleri dezenfekte etmeye başladı. Burhaniye Belediyesi Sağlık İşlerine bağlı ekipleri, başta ilçe de faaliyet gösteren minibüslerin iç kısımları olmak üzere, duraklar ve resmi kurum ve kuruluş binalarında genel dezenfektasyon işlemleri yapmaya başladı.


Sahil Birlik hatları ve ilçe mahalle hatlarının yanı sıra kırsal mahallere taşıma yapan tüm minibüs ve otobüsleri periyodik olarak dezenfekte eden ekipler, ayrıca Belediye tarafından bastırılan afişlerle de halkı virüsten korunmaları konusunda uyarıyor. - BALIKESİR

Burhaniye Belediyesi, fahrettin koca, Koronavirüs, Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 03:01 Kaynak: İHA
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