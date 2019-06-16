Son Dakika Haberleri: Burhaniye'de 10 Kıbrıs gazisine madalyaları verildi
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Burhaniye'de 10 Kıbrıs gazisine madalyaları verildi

1 saat önce

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde 10 Kıbrıs gazisine madalyaları verildi.

Burhaniye'de 10 Kıbrıs gazisine madalyaları verildi, System.String[]
BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde 10 Kıbrıs gazisine madalyaları verildi.
Burhaniye'de, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda, 10 Kıbrıs gazisine törenle madalyaları verildi.  Kaymakamlık toplantı salonundaki törene katılan Balıkesir Vali Vekili Şükrü Kara, Burhaniye Kaymakamı Hüseyin Öner, Balıkesir Aile Çalışma Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ahmet Çakır ve daire müdürleri Kıbrıs gazilerine madalyalarını takdim etti.
Madalyasını alan Abdullah Uğur (74), "Ülkemizin bekası ve yavru vatanın bekası için her zaman üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Her zaman da hazır olacağız. Bundan sonraki neslinde gene buna hazır olacağını düşünüyorum. Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilelebet payidar kalacağını söylemek isterim" dedi.
Emekli Astsubay Doğan Eser (85) de, "Bugün madalyalarımızı aldık. Biz oraya madalya için gitmedik. Kıbrıs'ı kazanmak bizim için onur meselesiydi. Devlet büyüklerimizden Kıbrıs'ı tanıtmak için çok daha fazla gayret bekliyoruz" diye konuştu.
Balıkesir Vali Vekili Şükrü Kara ise, "Kıbrıs Barış Harekatı gazilerimizin madalyalarını gecikmeli de olsa vermenin kıvancını yaşıyoruz. Bu vesileyle, Burhaniye ilçemizde bize gösterilen ilgi ve gazilerimizin buradaki madalyalarını takdim etmek, bizim için bir onur, şeref meselesi oldu. Bu vatan için verdikleri mücadele için de kendilerine şükranlarımızı sunuyoruz. Aileleriyle bundan sonraki hayatlarında sağlıklı ömürler diliyoruz" dedi.


- Balıkesir
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 02:58 Kaynak: DHA
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