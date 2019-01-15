Son Dakika Haberleri: Burhaniye'de 10 Liraya Satılan Köy Peyniri Yoğun İlgi Gördü

Burhaniye'de 10 Liraya Satılan Köy Peyniri Yoğun İlgi Gördü

28 dakika önce

Burhaniye ilçesinde, fiyatların aşırı artışı yüzünden müşteri kaybeden mandıracılar fiyat indirimine gitti.

Burhaniye'de 10 Liraya Satılan Köy Peyniri Yoğun İlgi Gördü, System.String[]
Burhaniye ilçesinde, fiyatların aşırı artışı yüzünden müşteri kaybeden mandıracılar fiyat indirimine gitti. Peynir çeşitlerinde kilo fiyatını 5 liraya kadar aşağıya çeken Paşa Süt Ürünleri İşletmesi köy peynirinin fiyatını da 10 liraya indirdi. 10 liralık peynirin yoğun ilgi gördüğünü anlatan satış görevlisi Zekeriya İman, peynirin pastörize edilmiş sütten üretildiğini söyledi.

Cumhuriyet Meydanında peynir, yoğurt ve tereyağı satan Paşa Süt Ürünleri İşletmesi 15 gün önce üretimine başladığı köy peynirinin kilosunu 10 liradan satmaya başladı. Ucuz peynir kısa zamanda yoğun ilgi görürken, firma diğer çeşitlerde de kilo fiyatında 5 lira indirime gitti. Köy peynirinin tutulduğunu anlatan satış görevlisi Zekeriya İman, "Fiyatların artması üzerine satışlar azalmıştı. Bütün çeşitlerde fiyat indirimine giderken, yeni üretimine başladığımız köy peynirini de 10 liradan satmaya başladık. Köy peyniri yoğun ilgi gördü. Böylelikle satışlarımız arttı" dedi. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 02:25 Kaynak: İHA

Burhaniye, Ekonomi
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