Burhaniye'de 2 yayaya çarpan otomobil şarampole uçtu: 1 ölü, 5 yaralı (2)

YAYALARDAN BİRİ ÖLDÜ

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı 2 yayadan Aynur Bayraktar (63), hastanede doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Diğer yaya ile, şarampole uçan otomobildeki 4 kişinin tedavilerinin sürdüğü bildirildi.