Son Dakika Haberleri: Burhaniye'de 2 yayaya çarpan otomobil şarampole uçtu: 1 ölü, 5 yaralı (2)
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Burhaniye'de 2 yayaya çarpan otomobil şarampole uçtu: 1 ölü, 5 yaralı (2)

31 dakika önce

YAYALARDAN BİRİ ÖLDÜBalıkesir'in Burhaniye ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı 2 yayadan Aynur Bayraktar (63), hastanede doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Burhaniye'de 2 yayaya çarpan otomobil şarampole uçtu: 1 ölü, 5 yaralı (2), System.String[]

YAYALARDAN BİRİ ÖLDÜ
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı 2 yayadan Aynur Bayraktar (63), hastanede doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Diğer yaya ile, şarampole uçan otomobildeki 4 kişinin tedavilerinin sürdüğü bildirildi.


Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 03:08 Kaynak: DHA
Burhaniye, Güncel
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