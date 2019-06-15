Burhaniye'de 2 yayaya çarpan otomobil şarampole uçtu: 1 ölü, 5 yaralı (2)
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YAYALARDAN BİRİ ÖLDÜBalıkesir'in Burhaniye ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı 2 yayadan Aynur Bayraktar (63), hastanede doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 03:08 Kaynak: DHA
YAYALARDAN BİRİ ÖLDÜ
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı 2 yayadan Aynur Bayraktar (63), hastanede doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Diğer yaya ile, şarampole uçan otomobildeki 4 kişinin tedavilerinin sürdüğü bildirildi.
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