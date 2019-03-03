Son Dakika Haberleri: Burhaniye'de 23 Yıllık Başkan Yeniden Seçildi

Burhaniye'de 23 Yıllık Başkan Yeniden Seçildi

1 saat önce

Türk Anneler Derneği Burhaniye Şubesi'nin 10. olağan genel kurulunda 23 yıllık başkan Nurdan Esen, yeniden seçilerek güven tazeledi.

Burhaniye'de 23 Yıllık Başkan Yeniden Seçildi, System.String[]
Türk Anneler Derneği Burhaniye Şubesi'nin 10. olağan genel kurulunda 23 yıllık başkan Nurdan Esen, yeniden seçilerek güven tazeledi.

Ticaret Odası Salonu'nda düzenlenen genel kurula ilgi yoğun oldu. Türk Anneler Derneği Şube Başkanlığını 23 yıldır yürüten Emekli Öğretmen Nurdan Esen, bütün üyelerin oylarını alarak yeniden başkan oldu. Genel kurula katılan kadınlara teşekkür eden Esen, 22 öğrenciye burs verdiklerini söyledi. Derneğe gelir temin etmek için çeşitli organizasyonlar ve geziler düzenlediklerini anlatan Esen, "Zamanını ve emeğini buraya veren anneleri kutluyorum. Yok olmaya yüz tutan değerlerimizi korumak hepimizin görevi olmalı. Türkiye cumhuriyetinin hamurunu yoğuran biz kadınlar vatanımızı çok seviyoruz. Doğa cenneti Burhaniye'mizde genel kurulumuzu yapıyoruz.İnsan doğar, yaşar ve ölür. Sevgi denen şey anaların içine oturmuştur. Büyük Önder Atatürk'ün eserine sahip çıkalım Gelecek günlerin umudu ile güzellikler sizlerin olsun. Derneğimize gelir amaçlı çok sayıda gezi düzenledik. Bunlar devam edecek. 208-2019 Eğitim öğretim yılında 22 öğrenciye burs veriyoruz. Amacımız bu sayıyı artırmak olacaktır. Huzurevindeki yaşlılarımızı ziyaret ettik. 23 yıldır dernek başkanlığı yapıyorum. Sizlerin desteği ile hep birlikte hizmete devam edeceğiz. Genel kurula katılan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. Genel kurulun sonunda katılımcılara pilav ve ayran ikramı yapıldı. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 02:04 Kaynak: İHA

Burhaniye, Güncel
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