Burhaniye'de 23 Yıllık Başkan Yeniden Seçildi

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Türk Kadınlarını Aşağılayan Mehmet Akif Alakurt, Başörtülü Takipçisine Verdiği Cevapla Olay Oldu

AK Parti'nin İstanbul Adayı Binali Yıldırım, Yanına Gelen EYT'liye Böyle Seslendi: Sabır, Biraz Daha Sabır

Burcu Esmersoy'dan Türk Kadınlarını Aşağılayan Mehmet Akif Alakurt'a Tepki: Bu Kim Ya?