Burhaniye'de 2500 yıllık antik liman ilgi odağı oldu - Son Dakika
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Burhaniye'de 2500 yıllık antik liman ilgi odağı oldu

6 saat önce

Burhaniye ilçesinde, 2 bin 500 yıllık Adramytteion Antik Limanı ilgi odağı oldu.

Burhaniye'de 2500 yıllık antik liman ilgi odağı oldu, System.String[]

Burhaniye ilçesinde, 2 bin 500 yıllık Adramytteion Antik Limanı ilgi odağı oldu. Zaman zaman yaşanan gelgit olayları nedeniyle taşları gün ışığına çıkan liman sahilde yürüyen vatandaşların uğrak yeri haline geldi.


Yaz aylarında on binlerce vatandaşın uğrak yeri olan mavi bayraklı Ören Plajında yer alan Adramyteion Antik Limanı da ilgi odağı oldu. Her sabah sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar limana uğramadan geçemiyor. Her sabah Ören Plajında yürüdüğünü anlatan İnşaat Ustası Kemal İşi, Ören sahili ipek gibi kumu ve tarihi meşe ağaçlarıyla eşsiz bir tatil yeri. Adramytteion Ören Antik Limanı'nın milattan önce 4'üncü yüzyılda yapıldığı düşünülüyor. Bilindiği tarihi itibarıyla aşağı yukarı 2 bin 500 yıllık bir liman ve bin sene aralıksız kullanılmış. Yapılan araştırma ve kazılarda limanın üst kısmındaki yerlerde çok sayıda tarihi eserler var. Her sene bu dönemlerde kışın suyun çekilmesiyle liman kalıntısı oldukça belirgin bir şekilde ortaya çıkıyor. Çok bozulmamış ve kıyıya yakın bir liman olduğundan ilgi çekiyor" dedi. Antik limanın tanıtılması gerektiğini anlatan Emekli Elektrikçi Ramazan Sevik de, "Yaz kış burada yürüyüş yapıyoruz. Suyun çekildiği zamanlarda da liman daha çok ortaya çıkıyor. Ören, doğası ve tarihi ile bulunmaz bir yer. Herkesin görmesini istiyorum" dedi. - BALIKESİR

Burhaniye, Sabah, Ören, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 12:48 Kaynak: İHA
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