Burhaniye'de 35 Yıllık Muhtar Güven Tazeledi
1 saat önce
Burhaniye ilçesinde, 38 mahalle muhtarı mazbatalarını alırken, Sübeylidere Muhtarı Mustafa Demir'de güven tazeledi.
Burhaniye
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 02:32 Kaynak: İHA
ilçesinde, 38 mahalle muhtarı mazbatalarını alırken, Sübeylidere Muhtarı Mustafa Demir
'de güven tazeledi. 2 çocuk ve 5 torun sahibi 67 yaşındaki Demir, seçmenlerine teşekkür etti.
İlçeye 14 kilometre uzaklıktaki Sübeylidere Mahallesinde rakibini 3 oyla geçen Mustafa Demir, 8. defa muhtar oldu. Komşusu Hakkı Budak ile girdiği yarışı kazanan Demir, başlattığı gece güreşi geleneğini devam ettireceğini söyledi. Mahallenin önemli sorununun olmadığını anlatan Demir, "Köyümde 35 yıldır muhtarlık yapıyorum. Sokaklarımızı parke taş döşedik. Bu konuda çok az bir işimiz kaldı. Onu da önümüzdeki zaman içinde halledeceğiz. 3 sene önce başlattığımız gece güreşlerini devam ettireceğiz. Bu yıl ki güreşlerimizi de Ramazan ayı içinde 25 Mayıs Cumartesi gecesi yapacağız. O akşam konuklarımıza iftar yemeği vereceğiz. Güreşimize ünlü pehlivanlar katılacak. Bütün güreş severleri beliyoruz" dedi. - BALIKESİR
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