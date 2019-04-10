Son Dakika Haberleri: Burhaniye'de 35 Yıllık Muhtar Güven Tazeledi

Burhaniye'de 35 Yıllık Muhtar Güven Tazeledi

1 saat önce

Burhaniye ilçesinde, 38 mahalle muhtarı mazbatalarını alırken, Sübeylidere Muhtarı Mustafa Demir'de güven tazeledi.

Burhaniye'de 35 Yıllık Muhtar Güven Tazeledi, System.String[]
Burhaniye ilçesinde, 38 mahalle muhtarı mazbatalarını alırken, Sübeylidere Muhtarı Mustafa Demir'de güven tazeledi. 2 çocuk ve 5 torun sahibi 67 yaşındaki Demir, seçmenlerine teşekkür etti.

İlçeye 14 kilometre uzaklıktaki Sübeylidere Mahallesinde rakibini 3 oyla geçen Mustafa Demir, 8. defa muhtar oldu. Komşusu Hakkı Budak ile girdiği yarışı kazanan Demir, başlattığı gece güreşi geleneğini devam ettireceğini söyledi. Mahallenin önemli sorununun olmadığını anlatan Demir, "Köyümde 35 yıldır muhtarlık yapıyorum. Sokaklarımızı parke taş döşedik. Bu konuda çok az bir işimiz kaldı. Onu da önümüzdeki zaman içinde halledeceğiz. 3 sene önce başlattığımız gece güreşlerini devam ettireceğiz. Bu yıl ki güreşlerimizi de Ramazan ayı içinde 25 Mayıs Cumartesi gecesi yapacağız. O akşam konuklarımıza iftar yemeği vereceğiz. Güreşimize ünlü pehlivanlar katılacak. Bütün güreş severleri beliyoruz" dedi. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 02:32 Kaynak: İHA
Yaşam
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