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Burhaniye'de 4 plaja mavi bayrak çekildi

1 saat önce

Burhaniye'de 4 plaja mavi bayrak çekildiBALIKESİR - Burhaniye ilçesinde, 4 plaja mavi bayrak verilirken, Ören'de mavi bayrak töreni yapıldı.

Burhaniye'de 4 plaja mavi bayrak çekildi
BALIKESİR - Burhaniye ilçesinde, 4 plaja mavi bayrak verilirken, Ören'de mavi bayrak töreni yapıldı. Ören Meydanı'nda düzenlenen mavi bayrak törenine, Burhaniye Kaymakamı Hüseyin Öner, Belediye Başkanı CHP'li Ali Kemal Deveciler, Başkan Yardımcısı Tamer Midilli, TÜRÇEV İzmir ve Kuzey İlleri Koordinatörü Doğan Karataş, bazı daire müdürleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.
Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler ve TÜRÇEV temsilcisi Doğan Karataş yaptıkları konuşmalarda mavi bayrağın önemine değindi. Doğan Karataş mavi bayrağı başkan Deveciler'e teslim ederken, bayrak, zabıtalar tarafından plaj girişindeki direğe çekildi. İlçe de turizmin gelişmesini için çalıştıklarını anlatan Kaymakam Hüseyin Öner, " Burhaniye mavi bayrak konusunda ödüllendirildi. Bizde bu gün bu konu ile ilgili törene iştirak ettik. Gururla ve büyük bir sevinçle bu etkinliğe tanıklık ettik. Burhaniye için turizm çok önemli. Mavi bayrak, deniz temizliğinin bir simgesi. Mavi bayrak, bir çok kriter göz önüne alınarak veriliyor. Bunda emeği geçen belediyemizi ve turizm işletmelerimizi kutluyorum. İnşallah, Burhaniye bu mavi bayrak sayısını artırarak turizmde daha iyi yerlere gelecek" dedi. Ören Mahalle Muhtarı İlker Kurt da, "Ören mahallemiz körfezin nadir yerlerinden bir tanesi. Yeşiliyle denizi ile zaten bunu tescilledi. Mavi bayrağımızın olması da Ören adına sevindirici bir şey. Biz mavi bayrağımızın olmasını bundan sonraki yıllarda da fazlasıyla istiyoruz. Gelecek misafirlerimizi Ören'e bekliyoruz" dedi. Bahçelievler Mahalle Muhtarı Efrahim Başa ise, "Bizim mahallemizin de Ören ve İskele'de olduğu gibi plajları mevcut. Bizim plajlarımız mavi bayraklı ve temiz. Ama, bunları daha temiz tutmak için akan derelere pislik bırakmamamız lazım. Buraya, hayvan barınakları ve köylerin atık sularının bırakılması çevre kirliliği oluşturacağından daha dikkat edilip plajlarımızı temiz tutmamız lazım" dedi.
Burhaniye'de 4 plaja mavi bayrak çekildi
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 09:53 Kaynak: İHA
Hüseyin Öner, Burhaniye, Ören, Yerel
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