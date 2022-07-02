Burhaniye'de 5 plaja törenle mavi bayrak asıldı - Son Dakika
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Burhaniye'de 5 plaja törenle mavi bayrak asıldı

02.07.2022 10:52

Burhaniye'de 5 plaja törenle mavi bayrak asıldı Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, 5 plaj mavi bayrak almaya hak kazanırken, bayraklar da törenle dikildi.

Burhaniye'de 5 plaja törenle mavi bayrak asıldı

BALIKESİR - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, 5 plaj mavi bayrak almaya hak kazanırken, bayraklar da törenle dikildi. Öğretmenler Mahallesi plajında düzenlenen törene Türçev Bölge Koordinatörü Doğan Karataş da katıldı. Türkiye de 1993 yılından bu yana mavi bayrak sayısının her yıl arttığını kaydeden Karataş, bu yıl sayının 531'e yükseldiğini söyledi.

Burhaniye de, geçtiğimiz yıl 3 olan mavi bayrak sayısı bu yıl 5'e çıktı. İlçe Merkezinde Ören, Öğretmenler Mahallesi ve Orient plajları ile Pelitköy sahilindeki Gadana ve Bağlar Burnu Plajları mavi bayrak almaya hak kazandı. Adı geçen plajlara mavi bayraklar çekilirken, Öğretmenler Mahallesi plajında da tören düzenlendi. Törende konuşma yapan Türçev Bölge Koordinatörü Doğan Karataş, "1993 yılından bu yana mavi bayraklar Türkiye de her yıl artmış ve bu gün büyük bir gururla söylüyoruz ki 531 mavi bayrakla İspanya ve Yunanistan'ın ardından Dünyada üçüncü sıradayız" dedi.

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler de, "İlçemizde Kültür Turizm İl Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Belediyemiz Sağlık İşleri Müdürlüğünün çalışmaları ile mavi bayraklar alındı. Bayrak alınması ve buna katkıda bulunan tüm daire müdürlükleri çalışanlarına huzurlarınızda teşekkür ediyorum. İlçemizde halkımıza ve misafirlerimize yakışır kaliteli, sağlıklı deniz ve plaj fırsatı sunuyoruz. Burhaniye Belediyemiz olarak İlçemizde 5 tane mavi bayraklı plajımız var" diye konuştu.

Burhaniye'de mavi bayrak töreninin ardından Kabotaj Bayramı da kutlandı. Kabotaj Bayramı da Kaymakam İlyas Memiş, Garnizon Komutanı Tupçu Yarbay Mustafa Kıraç ile Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler'in denize çelenk bırakmasıyla başladı. Devamında yüzme yarışmaları, denizde örnek yakalama yarışı ve yağlı direkten bayrak kapma yarışları yapıldı. Törene Kaymakam, Garnizon Komutanı ve Belediye Başkanının yanı sıra, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı

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Kaynak: İHA

Burhaniye, Balıkesir, Hisarcık, Karataş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Burhaniye'de 5 plaja törenle mavi bayrak asıldı - Son Dakika

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