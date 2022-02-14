Üye Girişi
Burhaniye'de 75 yaşındaki Şevket dede baruttan elektrik üretecek proje geliştirdi - Son Dakika

Burhaniye'de 75 yaşındaki Şevket dede baruttan elektrik üretecek proje geliştirdi

14.02.2022 19:41

Burhaniye'de 75 yaşındaki Şevket dede baruttan elektrik üretecek proje geliştirdiBALIKESİR Burhaniye ilçesinde, Devlet Memurluğundan emekli Şevket Hocaoğlu, hazırladığı baruttan elektrik enerjisi üretecek projesinin hayatı geçirilmesini istiyor.

Burhaniye'de 75 yaşındaki Şevket dede baruttan elektrik üretecek proje geliştirdi

BALIKESİR Burhaniye ilçesinde, Devlet Memurluğundan emekli Şevket Hocaoğlu, hazırladığı baruttan elektrik enerjisi üretecek projesinin hayatı geçirilmesini istiyor. 75 yaşındaki Hocaoğlu, buluşunun elektrik sıkıntısı yaşanan bu günlerde önemli olduğunu söyledi.

Ticari İlimler Akademisi Ekonomi Bölümü mezunu olan Şevket Hocaoğlu 1997 yılında Ankara Büyükşehir Belediyesinden emekli olurken, 1980 yılında başladığı buluşlarına devam ediyor. Hocaoğlu, bu güne kadar 30 dolayında buluş gerçekleştirdi. Fotoğraf çeken top mermisinden koalisyon makasına kadar çeşitli buluşlar gerçekleştiren Hocaoğlu, 1982 yılında hazırladığı baruttan elektrik üretecek projesinin hayata geçirilmesini istiyor. İlçenin Cumhuriyet Mahallesinde oturan 2 çocuk ve 3 torun sahibi Hocaoğlu, buluşlarını Akıl adını verdiği kitapta toplarken, çalışmalarına evinde devam ediyor. Buluşunun yaşanan elektrik sıkıntısına çare olacağını anlatan Şevket Hocaoğlu, " 32 sene devlet memurluğu yaptım. Türkiye'de 1982 yılında bir ara elektrik sıkıntısı vardı. Baruttan elektrik üretilmesi konusunda çalışmam oldu. Bunu Devlet Bakanlığına gönderdim. Oradan şu anda sıkıntı gitti, ihtiyaç yok diyerek gerek görmediler. Şu anda memleketimizde elektrik sıkıntısı var. Bu hayata geçerse çok faydalı olacağına inanmaktayım. 30 küsur civarındaki buluşum var. Bununla ilgili de buluş nasıl yapılır ve buluş nedir. Bunları Akıl kitabında belirttim ve piyasaya çıkarmaya karar verdim. İnşallah, baruttan elektrik enerjisi üretimi hayata geçerse memleketimiz biraz rahatlar. Eğer Bakanlık müsaade ederse bazı fabrikalar baruttan elektrik üretebilir. Doğalgazdan nasıl elektrik enerjisi ürettikleri gibi kendileri de baruttan üretmeleri mümkün olacaktır. Baruttan elektrik enerjisi üretimi gerçekleşirse, memleketimizdeki elektrik ücretlerinin düşeceğine inanmaktayım. Baruttan olduğu gibi, eğer iyi çalışılırsa dinamitten ve diğer patlayan maddelerden de elektrik üretmek mümkün olacaktır" dedi.

Burhaniye'de 75 yaşındaki Şevket dede baruttan elektrik üretecek proje geliştirdi
Burhaniye'de 75 yaşındaki Şevket dede baruttan elektrik üretecek proje geliştirdi
Burhaniye'de 75 yaşındaki Şevket dede baruttan elektrik üretecek proje geliştirdi

YORUMLAR
500

Ekonomi, Türkiye, Ankara, Emekli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Burhaniye'de 75 yaşındaki Şevket dede baruttan elektrik üretecek proje geliştirdi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
19:31 26 güzergaha radar koyuldu, kurallara uymayanları ceza bekliyor!
19:30 Süper Lig'de heyecanı yüksek karşılaşma! Beşiktaş'tan Adana Demirspor'a karşı şaşırtan ilk 11
19:28 Yayın ihalesiyle ilgili şaşırtan karar! TFF, teklif yapan kurumlara ek süre tanıdı
19:03 Lerzan Mutlu hayalindeki erkeği tarif etti: Sevişmek çok sıradan
18:53 Mağazanın çocuk reyonunda genç kadına iğrenç taciz! Arsız sapık kendini tatmin etti
18:36 Erling Haaland yarışını Real Madrid kazandı! 2023 yazında imzayı atacak
18:35 Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında 13 farklı konuyu kapsayan anlaşma imzalandı
18:19 İşten çıkıp evine giden kadın, korkudan donup kaldı! Salonunda karşılaştığı manzara akıl durduran cinsten
18:11 FETÖ tutuklusu Nusret Muğla'nın ölümünden sonra Bülent Arınç'tan 2 sayfalık mektup: Gözler kararmıştı
17:52 Melih Gökçek'ten KDV indirimiyle ilgili bomba iddia: Marketlerin pek çoğu pazar günü zam yaptı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2022 19:50:21. #1.11#
SON DAKİKA: Burhaniye'de 75 yaşındaki Şevket dede baruttan elektrik üretecek proje geliştirdi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement