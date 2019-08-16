Burhaniye'de 83 yaşındaki ozan ilgi gördü
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Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Şehit Turhan Bayraktar Parkında, elinde bağlaması ile çalıp söyleyen 83 yaşındaki Halil İbrahim Aldemir, ilgi odağı haline geldi.
Balıkesir Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 11:12 Kaynak: İHA
'in Burhaniye
ilçesinde, Şehit Turhan Bayraktar
Parkında, elinde bağlaması ile çalıp söyleyen 83 yaşındaki Halil İbrahim Aldemir, ilgi odağı haline geldi. Emekli sağlık memuru olduğunu anlatan Aldemir, gençlik yıllarından beri çalıp söylemeyi sevdiğini söyledi.
İlçenin Mahkeme Mahallesinde oturan 4 çocuk ve 8 torun sahibi Halil İbrahim Aldemir, ilerlemiş yaşına rağmen müzikten kopamıyor. Aldemir, değişik mekanlarda çalıp söylerken ilgi odağı haline geldi. Bağlaması ile türküler çalıp söyleyen ve şiirler okuyan 83'lik Ozan Halil İbrahim Aldemir "Gençlik yıllarımdan beri çalıp söylerim. Gençliğimden korolarda çalıp söyledim. Şimdi de gene bağlamamamdan kopamıyorum. Ara sıra Şehit Turhan Parkına ve Çukur
bahçe Parkına çıkıp söylüyorum. Böylelikle harçlıkta kazanıyorum. Müzikle uğraşmayı herkese tavsiye ederim. Ben müziği çok seviyorum. Müzik beni dinlendiriyor" dedi. - BALIKESİR
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