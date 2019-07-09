Son Dakika Haberleri: Burhaniye'de ağaçta asılı kalan güvercini itfaiye kurtardı
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Burhaniye'de ağaçta asılı kalan güvercini itfaiye kurtardı

7 dakika önce

Burhaniye ilçesinde, Ağaçta asılı kalan güvercini itfaiye kurtardı.

Burhaniye'de ağaçta asılı kalan güvercini itfaiye kurtardı, System.String[]
Burhaniye ilçesinde, Ağaçta asılı kalan güvercini itfaiye kurtardı. Güvercin kurtarma operasyonu Şoförler ve Otomobilciler Odası karşısında meydan geldi.

Edinilen bilgiye göre, ağaçta çırpınan güvercini gören vatandaşlar itfaiyeyi aradı. Olay yerine gelen Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği ekibi, merdivenle ağacı çıkarak güvercini takıldığı iplerden kurtardı. Yaralı olduğu belirlenen güvercin, Milli Parklar Şefliğine teslim edildi. Güvercin, tedavisi yapıldıktan sonra doğaya salınacak. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 10:47 Kaynak: İHA
Burhaniye, İtfaiye, 3. Sayfa
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