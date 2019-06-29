Burhaniye'de ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
39 dakika önce
Burhaniye ilçesinde, köpek korkusu yüzünden çam ağacına tırmanan kediyi itfaiye kurtardı.
Burhaniye
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 12:49 Kaynak: İHA
ilçesinde, köpek korkusu yüzünden çam ağacına tırmanan kediyi itfaiye kurtardı. Kedi kurtarma operasyonu, Kocacami Mahallesi Borazan Sokakta yaşandı.
Edinilen bilgiye göre, sokak köpeklerinin saldırısından korunmak için sokaktaki çam ağacına çıkan kedi inemedi. Kedinin ağaç üzerinde çaresiz bekleyişini gören vatandaşlar itfaiyeyi aradı. Olay yerine gelen Burhaniye İtfaiye
Grup Amirliğine bağlı ekipler, merdiven yardımı ile çam ağacına çıkarken, kediyi kurtardı. Yaralı olmadığı belirlenen kedi doğal ortama salındı. - BALIKESİR
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