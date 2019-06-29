Son Dakika Haberleri: Burhaniye'de ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
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Burhaniye'de ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

39 dakika önce

Burhaniye ilçesinde, köpek korkusu yüzünden çam ağacına tırmanan kediyi itfaiye kurtardı.

Burhaniye'de ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı, System.String[]
Burhaniye ilçesinde, köpek korkusu yüzünden çam ağacına tırmanan kediyi itfaiye kurtardı. Kedi kurtarma operasyonu, Kocacami Mahallesi Borazan Sokakta yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, sokak köpeklerinin saldırısından korunmak için sokaktaki çam ağacına çıkan kedi inemedi. Kedinin ağaç üzerinde çaresiz bekleyişini gören vatandaşlar itfaiyeyi aradı. Olay yerine gelen Burhaniye İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekipler, merdiven yardımı ile çam ağacına çıkarken, kediyi kurtardı. Yaralı olmadığı belirlenen kedi doğal ortama salındı. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 12:49 Kaynak: İHA
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