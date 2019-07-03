Burhaniye'de ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
1 saat önce
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı.
Balıkesir
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 12:09 Kaynak: İHA
'in Burhaniye
ilçesinde, ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı.
Kocacami Mahallesi Borazan Sokak'ta gece saatlerinde çam ağacının üzerinde kedi sesi duyan vatandaşlar itfaiyeyi aradı. Sokak köpeklerinin saldırısından kurtulmak için çam ağacına tırmandığı tahmin edilen kedi Burhaniye İtfaiye
Grup Amirliği ekiplerince ağaçtan indirildi. Yaralı olmadığı belirlenen kedi doğal ortama salındı. - BALIKESİR
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