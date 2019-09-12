Son Dakika Haberleri: Burhaniye'de ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
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Burhaniye'de ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

26 dakika önce

Burhaniye'de çam ağacında mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Burhaniye'de ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı, System.String[]

Burhaniye'de çam ağacında mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.


Edinilen bilgiye göre, İskele Mahallesi'nde köpeklerin saldırısından kurtulmak için çam ağacına çıkan kediyi gören vatandaşlar durumu hemen itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, merdivenle çıktıkları çam ağacından kediyi kurtardı. Yaralı olmadığı belirlenen kedi ardından doğal ortama salındı. - BALIKESİR

Burhaniye, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 04:23 Kaynak: İHA
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