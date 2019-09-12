Burhaniye'de ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

Burhaniye'de çam ağacında mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.



Edinilen bilgiye göre, İskele Mahallesi'nde köpeklerin saldırısından kurtulmak için çam ağacına çıkan kediyi gören vatandaşlar durumu hemen itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, merdivenle çıktıkları çam ağacından kediyi kurtardı. Yaralı olmadığı belirlenen kedi ardından doğal ortama salındı. - BALIKESİR