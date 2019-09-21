Son Dakika Haberleri: Burhaniye'de ağıl yangını, 42 keçi telef oldu
Son Dakika Güncel Haber

Burhaniye'de ağıl yangını, 42 keçi telef oldu

45 dakika önce

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde, Sinan Ulus'a ait ağılda çıkan yangında 42 keçi telef oldu, 80 keçi yaralandı.

Burhaniye'de ağıl yangını, 42 keçi telef oldu, System.String[]

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde, Sinan Ulus'a ait ağılda çıkan yangında 42 keçi telef oldu, 80 keçi yaralandı. Ölen keçiler Belediye ekiplerince gömülürken, yaralı hayvanların ise veteriner tarafından tedavisine başlandı.

İlçe merkezine 2 kilometre uzaklıktaki kırsal Çoruk Mahallesi'ndeki Sinan Ulus'a ait ağılda dün akşam saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangında ağıl kül oldu, 42 keçi öldü, 80 keçi de yaralandı. Belediye ekipleri bugün sabah saatlerinde yanan ağılda temizlik yaptı. Ölen keçiler ve ağılın enkazı kepçelerle kaldırıldı, yaralı hayvanların tedavisine de başlandı. Veteriner hekim Ali Usta tarafından yaralı keçilere iğne ve pansuman yapıldı.

Veteriner Ali Usta, "Yangın sırasında 80 keçide birinci ve ikinci derecede yanıklar oluşmuş. Biz bunları tedaviye başladık. Tedavi 4- 5 gün sürecek. Tedavinin sonuç vereceğine inanıyorum" dedi.

Çiftlik sahibi Sinan Ulus ise, "Sağımdan sonra ağıldan ayrıldım. Komşular ağılda yangın çıktığını haber verdi. Koşarak geldik. Bu arada itfaiye geldi. 80 keçiyi kurtarabildim. 42 keçi öldü. Yangının  çıkış sebebini bilmiyoruz. Çok üzgünüm" dedi.

- Balıkesir

Balıkesir, Burhaniye, Ulus, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 05:39 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eminönü'nde 4 katlı otelde çıkan yangın paniğe neden oldu: 2 yaralı
Arnavutluk 11 dakika arayla iki depremle sarsıldı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Demirtaş ve Yüksekdağ açıklaması Son dakika: Taha Akgün finalde yenildi! Gümüş madalya kazandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.9.2019 18:25:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Burhaniye'de ağıl yangını, 42 keçi telef oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]