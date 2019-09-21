Burhaniye'de ağıl yangınında 42 keçi telef oldu

BALIKESİR - Burhaniye ilçesinde, keçi ağılında çıkan yangında 42 keçi telef olurken, 80 keçi de yaralandı. Ölen keçiler belediye tarafından gömülürken, yaralılar da tedavi ediliyor.

İlçe merkezine 2 kilometre uzaklıktaki kırsal Çoruk Mahallesi'nde gece saatlerinde çıkan yangında Sinan Ulus'a ait ağıl kül oldu. 24 baş keçi telef oldu, 80 keçi de çeşitli yerlerinden yaralandı. Yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürülürken, belediye sabah saatlerinde yanan ağılda temizlik yaptı. Ölen keçiler ve ağılın enkazı kepçelerde kaldırılırken, yaralı hayvanların tedavisine de başlandı.

Veteriner Hekimi Ali Usta tarafından yaralı keçilere iğne yapılırken, yaraları da pansuman yapıldı. Veteriner Ali Usta, "Yangın sırasında 80 keçide birinci ve ikinci derecede yanıklar oluşmuş. Biz bunları tedaviye başladık. Tedavi 4-5 gün sürecek. Tedavinin sonuç vereceğine inanıyorum" dedi.

Çok üzgün olduğunu anlatan besici Sinan Ulus, "Sağımdan sonra saat 22.30 sularında ağıldan ayrıldık. Saat 24.00 sırasında komşular ağılda yangın çıktığını haber verdi. Koşarak geldik. Bu arada itfaiye geldi. 80 keçiyi kurtarabildik. 42 baş keçi telef oldu. Yangının çıkış sebebini bilmiyoruz" dedi.