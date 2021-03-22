Burhaniye'de AK Parti'den yaşlılara ziyaret - Son Dakika

Burhaniye'de AK Parti'den yaşlılara ziyaret

22.03.2021 13:10
Burhaniye'de AK Parti'den yaşlılara ziyaret, System.String[]

Burhaniye ilçesinde, AK Partililer, 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası etkinlikleri kapsamında yaşlıları ziyaret etmeye başladı.

Burhaniye ilçesinde, AK Partililer, 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası etkinlikleri kapsamında yaşlıları ziyaret etmeye başladı. AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Güven Buluş ve Halide İkbal Adaş, Kırtık, Kuyumcu ve Tahtacı kırsal mahallelerindeki yaşlıları evlerinde ziyaret etti.

İlçeye bağlı kırsal mahalleleri dolaşmaya başlayan AK Partili yöneticilerin son durağı, Kırtık, Kuyumcu ve Tahtacı mahalleleri odu. Güven Buluş ve Halide İkbal Adaş'a ziyaretler sırasında Kırtık muhtarı İsmail Köse, Kuyumcu muhtarı Tahsin Özdemir ve Tahtacı muhtarı Zafer Eker'de eşlik etti. Ziyaretler sırasında yaşlılara çiçekler veren AK Partili Yöneticiler, İlçe Başkanı Namık Kemal Gedikoğlu'nun da selamını iletti. Yaşlılarla sohbet eden Güven Buluş ve Halide İkbal Adaş, takdir topladı. Yaşlı vatandaşlar, Buluş ve Adaş'a teşekkür etti. Gezilerinin devam edeceğini anlatan Güven Buluş, yaşlıların ziyaretlerden mutlu olduklarını görmenin kendilerini sevindirdiğini söyledi. - BALIKESİR

Burhaniye'de AK Parti'den yaşlılara ziyaret
Burhaniye'de AK Parti'den yaşlılara ziyaret
Burhaniye'de AK Parti'den yaşlılara ziyaret
Burhaniye'de AK Parti'den yaşlılara ziyaret

Burhaniye, AK Parti, Hisarcık, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Burhaniye'de AK Parti'den yaşlılara ziyaret - Son Dakika


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