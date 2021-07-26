Burhaniye'de AK Parti İlçe Başkanı Gedikoğlu, eczane yoğunluğuna el attı - Son Dakika

Burhaniye ilçesinde, AK Parti İlçe Başkanı Namık Kemal Gedikoğlu, nüfus yoğunluğu nedeniyle hafta sonları yaşanan eczane kuyruklarına el attı. Yapılan girişimler sonucu eczanelerin hafta içi 18.00 olan kapanma saatleri 19.30'a çekilirken, Cumartesi günleri de nöbetçi eczane sayısı ikiye çıkarıldı.

Burhaniye'de turizm sezonunun başlamasıyla birlikte hafta sonları eczanelerin önlerinde oluşan kuyruklar AK Parti İlçe Başkanı Namık Kemal Gedikoğlu'nu harekete geçirdi. Başkan Gedikoğlu'nun yapmış olduğu görüşmeler sonucunda, eczanelerin 18.00 olan kapanma saatleri 19.30'a çekilirken, Cumartesi günleri de nöbetçi eczane sayısı ikiye çıkarıldı. Burhaniye'de büyük bir yoğunluk yaşandığını anlatan Başkan Namık Kemal Gedikoğlu, "Vatandaşlarımızın sıkıntısını gidermek bizim görevimiz. Bu yüzden gerekli çalışmaları yapmaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz haftadan itibaren Cumartesi günleri ilçemizde iki eczane nöbetçi oldu. Ayrıca, hafta içerisinde de 18.00 olan kapanma saatleri 19.30 olarak güncellendi" dedi. - BALIKESİR