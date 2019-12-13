Burhaniye'de AK Partililer okulları ziyaret etti - Son Dakika
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Burhaniye'de AK Partililer okulları ziyaret etti

6 saat önce

Burhaniye ilçesinde, AK Parti İlçe Teşkilatı okul ziyaretlerine başladı.

Burhaniye'de AK Partililer okulları ziyaret etti, System.String[]

Burhaniye ilçesinde, AK Parti İlçe Teşkilatı okul ziyaretlerine başladı. İlçede göreve yeni başlayan okul müdürlerini ziyaret edilirken, görevlerinde başarılı olmaları yönünde dilek ve temennilerinde bulunuldu.


AK Parti İlçe Başkanı Av. Feridun Soykök ve Sosyal Politikalardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Güven Buluş ile Sivil Toplum ve Halklar İlişkiler Başkanı Halide İkbal Adaş, sırasıyla Burhaniye Anadolu Lisesi Müdürü Adnan Özkan,Yıldız Özsaraç Anaokulu Müdürü Mehtap Güven,Emine Akel Anaokulu Müdürü Fatma Serim ile Şehit Mustafa Serin Ortaokulu Müdürü Okan Günal'ı ziyaret etti. Ziyaretlerde, okulların ihtiyaç ve sorunları hakkında görüş alışverişinde bulunulurken, sorunların çözümü ve ihtiyaçların giderilmesi yönünde destek sözü verildi. İlçe Başkanı Feridun Soykök, ziyaretlerinin devam edeceğini söyledi. - BALIKESİR

Burhaniye, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 11:08 Kaynak: İHA
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