Son Dakika Haberleri: Burhaniye'de AK Partililerin aşure hayrı yoğun ilgi gördü
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Burhaniye'de AK Partililerin aşure hayrı yoğun ilgi gördü

2 saat önce

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, AK Parti İlçe Teşkilatı'nın düzenlediği aşure hayrı büyük ilgi gördü.

Burhaniye'de AK Partililerin aşure hayrı yoğun ilgi gördü, System.String[]

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, AK Parti İlçe Teşkilatı'nın düzenlediği aşure hayrı büyük ilgi gördü. Cumhuriyet Meydanı'ndaki hayırda, ilk ikramı İlçe Başkanı Avukat Feridun Soykök yaparken, 3 bin kişiye aşure ikramı yapıldı.


Cumhuriyet meydanında toplanan AK Partililer, hep birlikte dua yaparken, vatandaşlara aşure ikramı için de seferber oldu. İlk ikramı da İlçe Başkanı Avukat Feridun Soykök yaptı. Kazanlar dolusu aşure, yaklaşık 3 bin kişiye ikram edilirken, adeta şölen yaşandı. Aşure hayrına katılanlara teşekkür eden İlçe Başkanı Avukat Feridun Soykök, "Birlik, beraberlik ve kardeşlik simgesi olan aşure hayrımızı yaptık. Muharrem ayı nedeniyle düzenlediğimiz aşure hayrı her kesimden yoğun ilgi gördü. 3 bin kişiye aşure ikramı yaptık. Allah kabul etsin, daha nicelerini yapmayı kısmet etsin. Hayrımıza katılan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. Hayri Zeybek de, " Bu gün 3 bin kişiye aşure ikramı yaptık. Bu hayırlar birlik ve beraberliğe vesile olmaktadır. Geleneksel hale getirdiğimiz aşure hayırlarımız devam edecek" dedi. Mehmet Padem ise, "İlçe yönetimimiz güzel bir hayır yaptı. Katılanlara teşekkür ediyoruz. Bu hayırlar birlik ve beraberliğimizi pekiştiriyor." dedi. - BALIKESİR

Balıkesir, Burhaniye, AK Parti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 03:46 Kaynak: İHA
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