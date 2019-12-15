Burhaniye'de Ali dede en erkenci cemaat oldu - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Burhaniye'de Ali dede en erkenci cemaat oldu - Son Dakika

Burhaniye'de Ali dede en erkenci cemaat oldu

6 saat önce

Burhaniye ilçesinde, 71 yaşındaki Ali Türköz, Ören Camii'nde en erkenci cemaat seçildi.

Burhaniye'de Ali dede en erkenci cemaat oldu, System.String[]

Burhaniye ilçesinde, 71 yaşındaki Ali Türköz, Ören Camii'nde en erkenci cemaat seçildi. Sabah namazını cemaatle kılmaya özen gösterdiğini anlatan 2 torun sahibi Türköz, camiye erken gelmenin sevabının büyük olduğunu söyledi.


Ören Mahallesinde oturan SSK emeklisi Ali Türköz, ezan okunmadan camiye geliyor. Daha çok Ören Camiine gittiğini anlatan Ali Türköz, dün sabah da ezan okunmadan çok önce camiye geldi. Camide fahri müezzinlik de yapan Türköz, "Namazlarımı hep cemaatle kılmaya gayret gösteririm. Camiye de hep erken gelirim. Çok zamanda müezzinlik yaparım. Camiye erken gelmenin sevabı büyük. Bu yüzden camiye erken gelinmesini tavsiye ediyorum" dedi. - BALIKESİR

Burhaniye, Sabah, Ören, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 03:41 Kaynak: İHA
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