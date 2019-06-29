Son Dakika Haberleri: Burhaniye'de anız yangını itfaiye söndürdü
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Burhaniye'de anız yangını itfaiye söndürdü

40 dakika önce

Burhaniye ilçesinde, Kırsal Şahinler Mahallesinde çıkan anız yangınını itfaiye sündürdü.

Burhaniye'de anız yangını itfaiye söndürdü, System.String[]
Burhaniye ilçesinde, Kırsal Şahinler Mahallesinde çıkan anız yangınını itfaiye sündürdü. Anız yangını sırasında 2 adet zeytin ağacı ile tarla çevresindeki meşeler de zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, İlçeye 10 kilometre uzaklıktaki Şahinler Mahallesinin Şahinderesi mevkiindeki arazilerde bilinmeyen bir nedenle anız yangını çıktı. Yangın rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüdü, İhbar üzerine olay yerine gelen Burhaniye İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekipler, yangını söndürürken, 2 adet zeytin ağacı ile tarlanın kenarında bulunan bazı meşe ağaçları zarar gördü. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 12:48 Kaynak: İHA
şahinler, burhaniye, itfaiye, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sinir krizi geçiren kadın otomobilini paramparça etti! Yardım isteyen kamyon şoförünün bacaklarının üzerinden iki kez otomobil geçti Şanlıurfa'da meydan kavgası! İki aile sopa ve küreklerle birbirine girdi İnternette kabusu yaşayan çocuklar anlattı: Hap içirdi, o fotoğrafları gösterip tecavüz etti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.6.2019 13:28:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Burhaniye'de anız yangını itfaiye söndürdü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]