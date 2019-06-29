Burhaniye'de anız yangını itfaiye söndürdü
40 dakika önce
Burhaniye ilçesinde, Kırsal Şahinler Mahallesinde çıkan anız yangınını itfaiye sündürdü.
Burhaniye
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 12:48 Kaynak: İHA
ilçesinde, Kırsal Şahinler Mahallesinde çıkan anız yangınını itfaiye sündürdü. Anız yangını sırasında 2 adet zeytin ağacı ile tarla çevresindeki meşeler de zarar gördü.
Edinilen bilgiye göre, İlçeye 10 kilometre uzaklıktaki Şahinler Mahallesinin Şahinderesi mevkiindeki arazilerde bilinmeyen bir nedenle anız yangını çıktı. Yangın rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüdü, İhbar üzerine olay yerine gelen Burhaniye İtfaiye
Grup Amirliğine bağlı ekipler, yangını söndürürken, 2 adet zeytin ağacı ile tarlanın kenarında bulunan bazı meşe ağaçları zarar gördü. - BALIKESİR
Sinir krizi geçiren kadın otomobilini paramparça etti!
Yardım isteyen kamyon şoförünün bacaklarının üzerinden iki kez otomobil geçti
Şanlıurfa'da meydan kavgası! İki aile sopa ve küreklerle birbirine girdi
İnternette kabusu yaşayan çocuklar anlattı: Hap içirdi, o fotoğrafları gösterip tecavüz etti