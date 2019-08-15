Burhaniye'de aracın motoruna giren kediyi itfaiye çıkardı
1 saat önce
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, bir otomobilin motor bölümüne giren kediyi itfaiye kurtardı.
Balıkesir Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 11:34 Kaynak: İHA
'in Burhaniye
ilçesinde, bir otomobilin motor bölümüne giren kediyi itfaiye kurtardı. Kedi kurtarma operasyonu, Hacıahmet Mahallesi Doğan Sokakta yaşandı.
Edinilen bilgiye göre, park halindeki 34 PR
6534 plakalı otomobilin motor bölümünden kedi sesi geldiğini duyan vatandaşlar, hayvanı çıkaramayınca itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen Burhaniye İtfaiye
Grup Amirliği ekipleri, uzunca bir uğraşının ardından kediyi girdiği yerden çıkarmayı başardı. Yapılan incelemede yaralanmadığı belirlenen kedi doğal ortama salındı. - BALIKESİR
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