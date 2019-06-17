Son Dakika Haberleri: Burhaniye'de asansörde mahsur kalan adamı itfaiye kurtardı
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Burhaniye'de asansörde mahsur kalan adamı itfaiye kurtardı

2 saat önce

Burhaniye ilçesinde, Asansörde mahsur kalan vatandaşı itfaiye kurtardı.

Burhaniye'de asansörde mahsur kalan adamı itfaiye kurtardı, System.String[]
Burhaniye ilçesinde, Asansörde mahsur kalan vatandaşı itfaiye kurtardı. Olay Bahçelievler Mahallesi 2760.Cadde 56/2 numaralı Güngör apartmanında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, apartmanın 5'nci katına çıkmak isteyen Mahmut Akbaş (44), 3'ncü katta asansörün arızalanması üzerine mahsur kaldı. Kendi imkanları ile çıkmayı başaramayan vatandaş itfaiyeyi aradı. Kısa sürede olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyeyi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Burhaniye İtfaiye Amirliği ekipleri Akbaş'ı asansörden çıkardı. Asansörden çıkan Akbaş, rahat bir nefes alırken, itfaiye ekibine teşekkür etti - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 12:15 Kaynak: İHA
Bahçelievler Mahallesi, Burhaniye, İtfaiye
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