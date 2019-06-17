Burhaniye'de asansörde mahsur kalan adamı itfaiye kurtardı
2 saat önce
Burhaniye ilçesinde, Asansörde mahsur kalan vatandaşı itfaiye kurtardı.
Burhaniye
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 12:15 Kaynak: İHA
ilçesinde, Asansörde mahsur kalan vatandaşı itfaiye kurtardı. Olay Bahçelievler Mahallesi
2760.Cadde 56/2 numaralı Güngör apartmanında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, apartmanın 5'nci katına çıkmak isteyen Mahmut Akbaş (44), 3'ncü katta asansörün arızalanması üzerine mahsur kaldı. Kendi imkanları ile çıkmayı başaramayan vatandaş itfaiyeyi aradı. Kısa sürede olay yerine gelen Balıkesir
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