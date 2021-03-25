Burhaniye'de Askıda Çorap uygulaması 6 yılını doldurdu - Son Dakika

Burhaniye ilçesinde, Ören Camisinde başlatılan Askıda Çorap uygulaması 6 yılını dolduruyor. Askının hiç boş kalmadığını anlatan İmam Kadir Özdemir, destek olan vatandaşlara teşekkür etti.

Burhaniye'nin turistik Ören Mahallesi Camisinde başlatılan Askıda Çorap uygulaması 6 yılı doldurdu. Uygulamadan yüzlerce vatandaş yararlanırken, çok sayıdaki hayırsever de destek verdi. Askının boş kalmadığını anlatan İmam Kadir Özdemir, "6 yıl önce başlattığımız Askıda Çorap uygulaması ilgi gördü. Çorabı olmayan vatandaşlar buradan alıp giyiyorlar. Camiye çorapsız gelmek hijyen açısından iyi değil. Bunun için bu uygulamayı başlattık. Çok da ilgi gördü. Cemaatimizin de desteği ile askı boş kalmıyor" dedi. İmam Kadir Özdemir'e teşekkür eden Kaan Tuna da, "Hocamız burada Askıda Çorap uygulaması başlattı. Uygulama ilgi gördüğü gibi başka camilere örnek oldu. Başlatandan ve destek olanlardan Allah razı olsun" dedi. - BALIKESİR