Son Dakika Haberleri: Burhaniye'de Askıda Çorap Uygulaması İlgi Gördü

Burhaniye'de Askıda Çorap Uygulaması İlgi Gördü

1 saat önce

Burhaniye ilçesinde, Ören Camii'nde iki yıl önce başlatılan askıda çorap uygulaması ilgi gördü.

Burhaniye'de Askıda Çorap Uygulaması İlgi Gördü, System.String[]
Burhaniye ilçesinde, Ören Camii'nde iki yıl önce başlatılan askıda çorap uygulaması ilgi gördü. İmam Kadir Özdemir, cami cemaatinin uygulamaya büyük destek olduğunu söyledi.

İlçenin turistik Ören Mahallesi'ndeki camide yaz aylarında bazı vatandaşların camiye çorapsız geldiğini gören imam Kadir Özdemir'in başlattığı askıda çorap uygulaması iki yıldan bu yana devam ediyor. Caminin girişine asılan çoraplar ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından giyilirken, cami cemaati de uygulamaya büyük destek oldu. Askının hiç boş kalmadığını anlatan Kadir Özdemir, "Burası denize yakın olduğu için özellikle yaz aylarında denizden çıkan bazı vatandaşlar camiye çorapsız geliyordu. Biz de böyle bir uygulama başlattık. İki yıldır sürdürüyoruz. Uygulamaya cemaatimiz büyük destek oluyor. Askımız hiç çorapsız kalmıyor" dedi. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 02:27 Kaynak: İHA

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