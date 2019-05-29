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Burhaniye'de Avrupa standartlarında kantaron yağı üretimine başlandı

1 saat önce

Burhaniye'de Avrupa standartlarında kantaron yağı üretimine başlandı.

Burhaniye'de Avrupa standartlarında kantaron yağı üretimine başlandı, System.String[]
Burhaniye'de Avrupa standartlarında kantaron yağı üretimine başlandı. Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, 6 yıldan beri kantaron yağı üreten Selahattin Güvenç, üretimini 2 yıldan bu yana da Avrupa Farmakopisine uygun hale getirdi. Tanınmış fitoterapi uzmanı ve eczacılara kantaron yağı göndermeye başlayan Güvenç, ihracat yapmaya hazırlanıyor.

Burhaniye' de 12 yıl önce başladığı Stevia(şeker otu) üretiminde büyük başarı sağlayan 69 yaşındaki emekli Selahattin Güvenç, 6 yıl önce başladığı kantaron yağı üretiminde de ilerleme kaydetti. Eczacılık Fakültelerindeki doktora tezlerinden de yararlanan Güvenç, 2 yıldan bu yana ürününü Avrupa Farmakopisine uygun hale getirdi. Yörede, bu güne kadar geleneksel olarak yapılan kantaron yağı üretimini Avrupa standartlarına uygun hale getiren Güvenç, yıllık bir ton olan üretimi artırmak için de çalışma başlattı. Doğadan toplanan kantaron çiçeklerini sızma zeytinyağı ile buluşturan, Güvenç, bu sezonun ilk üretimine de başladı.

İçine kantaron çiçeği konan sızma zeytinyağı 3 ay süreyle gölgede veya karanlıkta bekletildikten sonra, kullanıma hazır hale geliyor. Kantaron yağı üretiminde iddialı olduğunu anlatan Selahattin Güvenç, "Kantaron yağını biz 6 senedir üretiyoruz. Ancak, geleneksel üretim şeklinde atadan dededen duyulan şekilde yapıyorduk. Ancak, şunu gördük ülkemizde çok olmasına rağmen, yurt dışına bir damla ihracat yok. Çok miktarda ithalat var. Biz, eczacılık fakültesinde yapılan doktora tezlerinin doğrultusunda üretim yaptık. Avrupa farmakopisine göre sonuçlarımız uygun çıktı. Şu anda Türkiye de fitoterapi eğitimi alan doktorların sayısı çok fazla. Bunların sayısı 3 bine yaklaştı. Bu kantaron yağı fitoterapi tedavisinde çok fazla kullanılan bir ürün. Bizde, şu anda medyatik olan veya branşında çok ileri gitmiş doktor ve eczacılara göndermeye başladık. Artık, iddialıyız. Yurt dışına da ihraç edeceğiz. Bu sene üretimimizi bir ton civarında gerçekleştirdik. Sadece siparişleri karşıladık. Ancak, önümüzdeki yıldan itibaren bunu çok da ileri seviyelere götüreceğiz" dedi. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 03:26 Kaynak: İHA
İhracat, Balıkesir, Burhaniye, Avrupa, Ekonomi
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