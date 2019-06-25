Son Dakika Haberleri: Burhaniye'de baba oğul boğulma tehlikesi geçirdi
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Burhaniye'de baba oğul boğulma tehlikesi geçirdi

39 dakika önce

Burhaniye ilçesinde, Ören sahilinde denize giren baba ile oğlu boğulma tehlikesi geçirdi.

Burhaniye'de baba oğul boğulma tehlikesi geçirdi, System.String[]
Burhaniye ilçesinde, Ören sahilinde denize giren baba ile oğlu boğulma tehlikesi geçirdi. Vatandaşlar tarafından denizden çıkarılan baba oğul hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, deniz yatağı ile denize açılan Miran Berat Şirin (7), biraz açıldıktan sonra denizde çırpınmaya başlayınca, baba Zafer Şirin de (32) denize atladı. Denizde boğulmamak için mücadele eden baba oğulun imdadına Ören plajında su sporları yapan gençler yetişti. Bir hayli su yuttuğu belirlenen baba oğul Burhaniye Devlet Hastanesine kaldırılırken, baba Zafer Şirin, ilk müdahalenin ardından Edremit Devlet Hastanesine sevk edildi. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 07:02 Kaynak: İHA
Ören, Burhaniye, 3. Sayfa
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