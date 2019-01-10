Burhaniye'de Baca Yangını Korkuttu
58 dakika önce
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde bir evin bacasında çıkan yangın korkuttu.
Balıkesir
'in Burhaniye
ilçesinde bir evin bacasında çıkan yangın korkuttu. İtfaiye
Grup Amirliği ekipleri, kısa zamanda müdahale ederek yangını büyümeden söndürdü.
Yunus Mahallesi Bayraktar Sokağı'ndaki Süleyman Akçura'ya ait evin bacasında yangın çıktı. Yangın, itfaiyenin müdahalesi ile çatıya sıçramadan söndürülürken, itfaiyeciler baca temizliğine dikkat çekti. Baca yangınlarının çokluğuna dikkat çeken itfaiye görevlileri bacaların usulüne uygun yapılmasını isterken, baca temizliğinin zamanında yapılmasını tavsiye etti. - BALIKESİR
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 01:05 Kaynak: İHA
Çamura Saplanan Hayvanlar İçin Seferber Oldular
Elektrikler Kesilince Mum Yakıp Uyuyakalan Yaşlı Kadın, Evinin Yanışını Gözyaşlarıyla İzledi
İngiliz Polisi, Nişanlısını Rehin Alan Genci Kalbinden Vurdu! Olay Anı Kamerada
Gece Kulübünden Kovulan Genç Adam, İntikam Almak İçin Lüks Aracıyla Mekana Daldı! O Anlar Kamerada