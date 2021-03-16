Burhaniye'de baca yangını korkuya neden oldu - Son Dakika

Burhaniye'de baca yangını korkuya neden oldu
16.03.2021 13:24
Burhaniye ilçesinde, bir evde çıkan baca yangınını itfaiye söndürdü.
Burhaniye ilçesinde, bir evde çıkan baca yangınını itfaiye söndürdü.
Edinilen bilgiye göre, Kocacami Mahallesi Bardakçılar sokakta bulunan Emrullah Ö'e ait 22 numaralı evde çıkan baca yangını korkuya neden oldu. Yangını gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Olay yerine giden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Burhaniye İtfaiye Gurup Amirliği ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Yangının söndürülmesi ile rahat nefes alan ev sakinleri itfaiye ekibine teşekkür etti. - BALIKESİR
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